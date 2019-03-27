Renault gözünü FCA’ya dikti

Renault başkanı Jean-Dominique Senard’ın başkanlığında FCA ile bir ortaklık görüşmesi yapılması planlanıyor. Renault, Nissan, Fiat ve Chrysler kombinasyonu küresel çapta Toyota ve Volkswagen ile rekabet edebilecek bir ortaklık haline gelmiş olacak.

İttifakın eski başkanı olan Ghosn, Renault ve FCA birleşimini 2 yada 3 yıl içinde gerçekleştireceklerini Financial Times’a önceden de belirtmişti. Geçtiğimiz haftalarda çıkan haberlere göre FCA ile ortaklık görüşmesi için PSA bir talepte bulunmuş ama FCA Başkanı John Elkann bunu kabul etmemişti.

Renault Nissan’ın yüzde 43’üne sahip ve toplam market değeri 16.8 milyar Euro. Nissan’ın ise değeri yaklaşık 35 milyar Dolar. Ayrıca FCA’nın da değeri 23 milyar Dolar.