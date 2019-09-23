Restorasyonun böylesi…

Bentley uzun süredir aramızda olmayan bir otomobili en önemli modellerinin tarihinde önemli bir bağlantıyı tamamlayan ihtişamlı tarihinden esinlenerek yeniden yarattı. Üretilen tek 1939 model Corniche’den esinlenilerek yeniden yaratılan rafine otomobilde modelin tasarım imzası, teknolojik inovasyonu, Mulliner’in sipariş üzerine üretim yapılan departmanındaki becerilerin enginliği göze çarpıyor ve meşhur Embiricos 4¼ Litre motor ve R Type Continental bir araya getiriliyor.

Mulliner’in becerileri sayesinde kendi türündeki mevcut tek model olan Corniche Ekim 1939’da piyasaya sürülmesi beklenen bir teknolojik ilerleme konumundaki yeni MkV sedanın yüksek performanslı bir versiyonu olarak tasarlanmıştı.

Corniche’in tasarımı 1920 ve 30’lu yılların geleneksel Bentley otomobillerinden ileriye doğru atılan radikal bir adımdı. Daha yüksek hız ve performans elde edilmesi için ‘otomobile aerodinamik bir form verme’ konsepti ilk kez kullanılıyordu ve bu tasarım savaş sonrasında üretilen R Type Continental’dan mevcut Continental GT’ye kadar birçok modeli büyük ölçüde etkileyecekti.

Original Corniche İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi sonucu 1939 yılında Fransa’da tarihin sayfalarının arasına karışmıştı. Otomobil Ağustos 1939’da Fransa’da gerçekleştirilen yol testleri esnasında meydana gelen bir trafik kazası sonucu büyük hasar almıştı. Onarım için gönderilen şasi bir şekilde Derby’deki Bentley fabrikasına ulaşmıştı, ancak gövde aksamı 1939’un sonuna doğru Dieppe’ye yönelik bombardımanda tahrip olmuştu ve otomobili bir daha gören olmamıştı.

Proje aslında birkaç yıl önce WO Bentley Memorial Vakfı ve Sir Henry Royce Memorial Vakfı’ndan birkaç gönüllü tarafından başlatılmıştı ancak Bentley’nin yüzüncü yıl dönümü kutlamalarına yetişmesi için çalışmaların 2019 yılında tamamlanmasını isteyen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Adrian Hallmark’ın yakın denetimi altında Şubat 2018’de fiili çalışmalara hız verilmişti.

Hallmark konuyla ilgili şunları söyledi: “Kendisinden sonra üretilen ve şu anda ikonik durumda bulunan R Type Continental bir kenara bırakıldığında, 1939 model Corniche Bentley’nin tasarım dilinde atılmış net adımlardan biriydi. Bentley’nin tarihinde iz bırakan otomobillerden biri olan Corniche o tarihlerde bile bu mükemmel İngiliz modelinin en iyi tasarım ve teknolojiye sahip olduğunu kanıtlıyor. Mulliner’in Corniche’e ilişkin büyüleyici yeniden tasarımı Bentley’nin eski kataloğundan mükemmel modelleri yeniden canlandırmanın yanı sıra harikulade, kişiselleştirilmiş modern Bentley otomobiller üretme konusundaki becerimizi gözler önüne seriyor.”

Projenin 2002 yılında imal edilen iki State Limousine de dahil olmak üzere 1970’li yıllardan bu yana kılı kırk yaran koleksiyonerler ve kraliyet ailesi için özel yapım otomobillerin üretildiği Mulliner departmanına emanet edilmesinden başka bir şey düşünülemezdi. Günümüzde, seri üretilen modeller müşterilerin kişisel özel isteklerine göre uyarlanıyor.

Mulliner’in ilk tarihi otomobil projesi Corniche departmanın gövde üretim ve restorasyon becerileri ve kabiliyetlerinin enginliğini gözler önüne serdi. Yalnızca orijinal teknik çizimlerin kullanılması ve Bentley’nin kendi özel yapım otomobil ve gövde üretim departmanı Mulliner’deki çalışanların becerilerinden faydalanılması suretiyle, bu eşsiz Corniche orijinal Corniche ve MkV mekanik bileşenleri kullanılarak Crewe’de yeniden yaratıldı ve her detayıyla orijinaline sadık bir gövde sıfırdan yaratıldı.

Bir ikonun hayata döndürülmesi

Başka Corniche modellerinin üretilmesi için imal edilen parçaların çoğu uzmanlara ve otomobil tutkunlarına satılmadan önce 1970’li yılların başlarına kadar muhafaza edilmişti. Yıllar sonra, 2001’de otomotiv tarihçisi ve eski Bentley direktörü Ken Lea Corniche’in yeniden yaratılmasına dayanak oluşturması için orijinal parçaların kullanılmasına karar verdi.

Proje Derby’de yürütülüyor ve gönüllüler şasiyi toplamak için bilgileri ve parçaları bir araya getiriyordu. 2008 yılında, projedeki maddi kaynaklar tükenince, Bentley Motors projeye para kaynağı sağladı ve dişbudak şasi ve alüminyum gövdeye ilişkin çalışmalara Lymington, Hampshire’daki gövde üreticisi Ashley & James’te başlandı. Gövde otomobilin ilk tasarımcısı George Paulin’in ailesi tarafından projeye sağlanan taslak çizimlere dayanarak oluşturuldu.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Adrian Hallmark’ın isteğiyle Bentley Motors’daki Mulliner departmanına devredilinceye kadar projede hızlı bir ilerleme kaydedilememiştir.

Panellerin halen elde şekillendirildiği Mulsanne beyaz gövde ekibi panellerde son rötuşları yaptı; ana gövde rengi Imperial Maroon ile cam kenarlarında kullanılan Heather Grey rengine ilişkin numunelerin oluşturulması için mevcut sınırlı açıklamalara dayalı olarak boya laboratuvarında saatlerce çalışıldı; Kabin Tasarım Departmanı Başkanı Darren Day ve ekibi ayrıntılı tarihi araştırmalardan elde edilen koltuk ve kapı döşemelerine yönelik CAD (bilgisayar destekli tasarım) tasarımlarını oluşturdu ve Mulliner trim (döşeme) ekibi tasarımların üzerinde çalışarak döneme uygun tipik Vanvooren tarzı bir kabin tasarımı oluşturmaya çalıştı ve bu hususta, İngiltere’nin batısından gerçek Connolly Vaumol derisi ve depoda sarılı halde bulunan bir halı kullanıldı.

Orijinal 1939 Model Corniche

1930’lu yılların sonunda, Yunan yarışçı André Embiricos eski 4¼ Litre Motorlu şasiye uygun bir spor Bentley otomobili siparişi verdi. Otomobil yetenekli tasarımcı Georges Paulin tarafından tasarlandı ve Fransız gövde üreticisi Pourtout tarafından üretildi. Özel sipariş olmasına rağmen, otomobil fabrikanın piyasaya sürülecek MkV sedanın daha spor bir versiyonunu üretmesi gerektiğini düşünen Bentley mühendisleri ve yönetimi tarafından çok beğenildi ve içten içe desteklendi.

Otomobilin üretimi Mayıs 1939’da tamamlandı ve Brooklands yarış pistinde test sürüşü yapıldı. Bu esnada, standart MkV’ye göre önemli bir gelişim kaydedilerek 100 mph’nin (160 km/h)’nin çok üzerinde hızlara ulaşıldı. Otomobile aerodinamik bir form verme konsepti dönemin seri üretim otomobillerinde yeni yeni uygulanmaya başlamıştı. Bu haliyle, Corniche’in pürüzsüz hatları çağının çok ilerisindeydi.

Brooklands’den sonra, Corniche yol testleri için Fransa’ya gönderildi, ancak Temmuz 1939’da bir otobüsle çarpışarak hasar gördü ve onarım ile gövde iyileştirmeleri için Vanvooren’a geri gönderildi.Çalışmaların tamamlandığı 8 Ağustos tarihinde, otomobil bir Bentley test sürücüsü tarafından alınıp doğrudan Chateauroux’da testlerin yapılacağı Bentley deposuna götürüldü.Bentley’nin merkezine yaklaşılırken Corniche’in önüne aniden bir otomobil çıktı ve Bentley test sürücüsü direksiyonu kırıp bir ağaca çarpmak zorunda kaldı. Otomobil yana devrildi ve büyük bir hasar meydana geldi.

Corniche o yılın sonuna doğru Earls Court ve Paris otomobil fuarlarında sergilenecekti. Bu yüzden, kaybedilecek hiç zaman yoktu. Gövde şasiden ayrıldı ve şasi Crewe’e geri gönderilirken, gövde Fransa’daki yerel bir tamirhaneye emanet edildi.

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En nihayetinde, Corniche’in gövdesi Fransa’da tamamlandı ve Bentley’nin merkezine teslim edilmek üzere Dieppe’ye nakliye edildi. Ancak, limanlardaki bir idari hata gecikmeye yol açtı ve Corniche’in gövdesi, nakliye edilmek üzere depoda beklerken, Dieppe’in İkinci Dünya Savaşı esnasında yoğun bombardımana uğraması sonucu yerle bir oldu.