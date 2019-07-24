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Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2. ayak yarışları İzmit’te

2019 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları, 27-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde organize edilecek. Super Grup, Maxi Grup ve Super Production olmak üzere 3 ayrı grupta ikişer yarışın koşulacağı hafta sonu pist aktiviteleri ve padok alanındaki stantlarla renklenecek.

Sozcu.com.tr
09:13 -
Haberler Otomotiv
Türkiye Pist Şampiyonası’nda 2. ayak yarışları İzmit’te

Organizasyon kapsamında 27 Temmuz Cumartesi günü idari ve teknik kontrol ile yarışmacılarla brifingin ardından saat 13:00-15:00 arası antrenman turları, 15:00'den itibaren de tüm grupların sıralama turları gerçekleştirilecek.

28 Temmuz Pazar sabahı resmi antrenman turlarının ardından, saat 11.45'te 20 turluk Super Grup ve Maxi Grup, saat 13.15'te 15 turluk Super Production Grup ilk yarışları koşulacak. Organizasyon saat 14.15'te Super Grup ve Maxi Grup saat 15:15'te de Super Production Grup ikinci yarışlarının ardından 16.30'da tüm grupların ödül töreni ile son bulacak.

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