Volkswagen, Türkiye’de minibüs üretecek

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda olduğunu belirterek, "Bu kesin... Türkiye’de Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek." dedi.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, yaptığı açıklamada, Türkiye'de otomotiv sektörünün her yıl bir önceki yılın üzerinde büyüdüğünü, otomotiv sektörü olarak yeteri güce, kaynağa, insan kaynağına ve teknolojiye sahip olduklarını söyledi.

Türkiye'nin, sektörde uluslararası tecrübesi de olduğunu ifade eden Kanca, “Dünyanın dört bir yanına mal satıyoruz. Gönül istiyor ki 2019 yılında çok daha iyi bir başarı gösterelim. İhracatta, Türkiye ortalaması yüzde 7 iken, biz yüzde 11 artış sağlamışız.” diye konuştu.

Kanca, bundan daha fazlasının yapılabilmesi için diğer dış faktörlerin de önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Aslında İran, otomotiv konusunda en yakın çalışacağımız komşularımızdan bir tanesi. Ne Yunanistan ne Bulgaristan ne Suriye… İran'da en az Türkiye kadar büyük bir otomobil piyasası vardı ama ne yazık ki İran'la ticaret yapmamız mümkün değil. AB'ye bakıyorsunuz, burada çok daha büyümemiz gerekirdi. Aslında orada da işler bu yıl büyümeye yönelik değil, daha durgunluk gösteriyor. ABD pazarı var önümüzde. Orada da Trump faktörü var, ne yapacağı belli değil. Bu yüzden 2019, beklentimizin biraz gerisinde ama 2018'in de biraz üstünde bir yıl olacak.”

“TÜRK FİRMALARININ HİNDİSTAN’A YÖNELMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Alper Kanca, sektör açısından potansiyel taşıyan yeni pazarlara değinirken, son dönemde dünyada Hindistan'a doğru bir yöneliş olduğunu belirterek, “Çin'deki büyüme hızı azalıyor ve siyasi olarak ABD, Çin'i köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Hal böyle olunca ABD şirketleri, ABD'li şirketlerle çalışan Avrupa şirketleri, Çin yerine Hindistan'a yöneliyor. Bunu görebiliyoruz. Türk firmalarının da oraya yönelmesi için çalışıyoruz. Hindistan büyük bir pazar ve orada büyümek gerekiyor. Hindistan bu zamana kadarki çalışmalarımızdan çok daha fazla önem kazanacak ve Türk firmaları burada mutlaka ya iş alacak ya da ortaklık kuracak.” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN ÖZELLİKLE DOĞU TARAFINDA LOJİSTİK SORUNU VAR”

TAYSAD Başkanı Kanca, yeni pazarların yeni lojistik ihtiyaçlarını beraberinde getirdiğini ifade ederek, Türkiye'nin özellikle doğu tarafında lojistik sorunu bulunduğunu, lojistik sorununun çözülmesi kapsamında TAYSAD olarak bakanlıkla ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Kanca, devamla şunları kaydetti:

“Avrupa'daki lojistik problemini çözmek üzere devletin de desteğiyle bir çözüm bulduk. TAYSAD olarak bugünlerde bu projeyi hemen hemen bitirmek üzereyiz. Birkaç Avrupa ülkesinde birkaç Türk lojistik firmasıyla anlaştık. Devlet, bu lojistik firmalarını destekleyecek. Böylece küçük ve orta ölçekli Türk firmalarının nakliyeden dolayı dezavantajlarını ortadan kaldıracağız.

Küçük ve orta ölçekli bir firmanın Avrupa'nın 4-5 yerinde depo açması mümkün değil. Halbuki bizim kuracağımız bu organizasyonda o Türk firmaları oradaki depolardan faydalanacak ve çok da ucuz bir şekilde mallarını oraya sevk edebilecek. Aynı şekilde bunu, o bahsettiğimiz pazarlarda, mesela Hindistan'da yapmak mümkün.”

“YATIRIMLAR İÇİN EN DOĞRU YER TÜRKİYE”

Alper Kanca, yaptıkları çalışmaya göre, Almanya'da Türkiye ile iş yapan Almanların bu ülkeye olumlu baktığını ifade ederek, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ilişkiler ve ticaret hacminin artmasını beklediklerini kaydetti.

Yatırımın gelmesi için hep birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Kanca, “Bunun siyasi bir karar olmaması lazım. İnsan bulunmayan Bulgaristan'a gitmemesi lazım bu yatırımın. Altyapısı olmayan Romanya'ya gitmemesi lazım. Bunun en doğru yeri Türkiye…. Ekonomik olarak en doğru yeri Türkiye… Ford Otosan ile Volkswagen'in Türkiye’de bir ticari araç üretme hedefi var. Bence bu başlarsa, Almanların o kafasındaki ön yargı kırılırsa bundan sonrası kolay gelir.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’YE BİR ALMAN OTOMOBİL FABRİKASI GETİRMEMİZ GEREKİYOR”

TAYSAD Başkanı Kanca, Volkswagen’in Ford Otosan’ın Türkiye’deki fabrikalarında ticari araç üreteceği söylentilere ilişkin, şunları kaydetti:

“Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin… Türkiye'de üretilen Ford Transit'lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye'ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor.”

AA