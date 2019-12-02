Beyinder, Avrupa İnme Topluluğu Yönetim Kurulu’na girdi

İnmeyle ilgili hem koruyucu önlemler hem de tedaviyle ilgili Avrupa'da çalışmalar yapan SAFE (Stroke Allianz for Europe-Avrupa İnme Topluluğu) Genel Kurulunu Portekiz'in Porto şehrinde yaptı. Medimagazin’in haberine göre 38 ülkenin yer aldığı genel kurulda BEYİNDER(Beyin Sağlığı ve Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği), topluluğun yönetim kuruluna oy birliği ile seçildi.

“ÜLKEMİZ ADINA GURURLUYUZ”

Genel kurula katılan BEYİNDER Genel Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, Türkiye'yi temsilen önemli sorumluluk aldıklarını kaydederek ‘Ülkemizde inmeyle ilgili politika yapıcılardan inme hastalarına kadar büyük bir işbirliği yapılması gerekiyor. Özellikle koruyucu önlemlerin alınmasıyla ilgili projeler üretmemiz çok önemli. Avrupa'da inmeyle ilgili en önemli kuruluşun yönetim kurulunda yer alacağımız için ülkemiz adına gururluyuz' dedi.