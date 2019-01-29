Erdoğan: SMA ilaçlarını geri ödeme sistemine aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “SMA ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik.”

Türkiye’de binlerce çocuğun yaşamını tehdit eden SMA hastalığının ilacı ABD’den geliyor. Hastalar için hayati bir önem taşıyan ilacın geri ödemeye alınması için yıllardır mücadele veren hasta ve hasta yakınları, seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapıyor.

Türkiye’de 2017 yılında SMA Tip 1’in ilacı SGK kapsamına alınmıştı. Ancak Tip 2 ve 3 hastaları da ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması için hem sokaklarda hem de sosyal medyada seslerini duyurmaya çalıştılar. Bugün AKP Genel Merkezi’nde ‘Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SMA hastalığının tüm tipleri için ilaçların geri ödeme sistemine dahil edildiği açıklamasını yaparak hastalara ve yakınlarına müjdeyi vermiş oldu.

SMA (SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ) NEDİR?

SMA (spinal müsküler atrofi), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldırır. Bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedenidir. SMA, hayatta kalma motoru nöron geni 1'deki (SMN1) bir mutasyondan kaynaklanır.Dört SMA tipi, hastalığın ciddiyeti ve semptomların başladığı yaşa göre sınıflandırılır.

AA

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