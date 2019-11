Kışın olmazsa olmazı: C Vitamini

C Vitamini yaş fark etmeksizin her insanın sağlıklı yaşam fonksiyonlarını devam ettirmek için her gün mutlaka alması gereken bir vitamin ve gıda takviyelerinin olmazsa olmazı. Özellikle kış döneminde bağışıklığın desteklenmesinde en kritik rolü oynayarak, hastalıklara karşı korunmamızda önemli rol oynuyor. Peki faydaları saymakla bitmeyen C vitamininin mide dostu, daha uzun süre etkili, daha yüksek emilime sahip patentli bir formu olsaydı? Solgar Ester-C® ürün ailesi de bu özelliklere sahip.

C vitamini gibi asidik formda olmadığı için mide hassasiyeti yaratmadığını vurgulayan Solgar, Ester-C® ürünlerinin asidik gıdalara karşı hassas olan kişiler için oldukça güvenilir bir C vitamini formu olduğuna dikkat çekiyor. Bu ürün ayrıca yüksek emilime ve uzun süren bir etkiye sahip.

Ürün içeriğinde bulunan ve ürün etkinliğini yükselten C vitamini metabolitleri, turunçgil bioflavonoidleri, kuşburnu, rutin ve aserola sayesinde, C vitamininin hücreler arası geçişi kolaylaşarak, bağışıklık sistemi güçlendirme gibi faydaları daha yüksek seviyeye çıkıyor.