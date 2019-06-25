Yüksek tansiyon hastalarının yemesi gereken 11 gıda

HABER/ NAZAN DOĞANER HALICI

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) toplumumuzda salgın gibi yayılan hastalıkların başında gelmektedir. Gençlerde hatta çocuklarda bile ortaya çıkabilir. Sinsice ilerler. Baş ağrısı, düzensiz kalp atışı, göğüs ağrısı, kulak uğultusu, yorgunluk ve burun kanaması hastalığın en önemli belirtileri arasında yer almaktadır.

KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİR

Tansiyon değerleri kişiye göre gün içinde farklılık gösterir. Büyük tansiyonun 120 mmHg, küçük tansiyonun ise 80 mHg'nin altında olması ideal tansiyon değeri olarak kabul edilir. Tansiyonun 140/90 mmHg'nin üzerinde olması risklidir. Hastaların yüzde 50'sinin ailelerinde de hipertansiyon bulunur. Bu durum, hastalığın gelişmesinde genetik faktörlerin de etkili olabileceğini gösterir.

Aşırı tuz tüketimi; stres; fazla kilo; diyabet; antidepresanlar, soğuk algınlığı, astım ilaçları ve doğum kontrol hapları da hipertansiyona yol açabiliyor.

EĞER TEDAVİ EDİLMEZSE…

Tedavi edilmeyen tansiyon, kalp-böbrek yetmezliği, koroner arter hastalığı, beyin damar hastalıkları ve beyin kanaması ile aort yırtılması, ani ölüm ve cinsel yetersizliğe neden olur. Büyük tansiyonu 14, küçük tansiyonu ise 9'un üstünde olan kişilerin hiç zaman kaybetmeden bir iç hastalıkları uzmanına başvurması ve tedavisini aksatmaması gerekir.

TANSİYON HER İKİ KOLDAN ÖLÇÜLMELİ

*Tansiyon ölçümünden 30 dakika önce hiçbir şey yenmemeli.

*Tansiyon ölçülecek kolun altına bir yastık konulmalı.

*Ölçüm yapılacak kolu, herhangi bir kıyafet sıkmamalı.

*Ölçümde kol kalp hizasında olmalı.

*Uygun tansiyon ölçümü için her iki koldan ölçüm yapılmalı.

*İlk ve tek ölçümle hipertansiyon tanısı konulmaz. Ancak ilk ölçülen değer 210/120 mmHg'den fazla ise hipertansiyon tanısı konulabilir.

NE YEMELİ?

Yüksek tansiyonunuz varsa ilaçlarınızı aksatmadan, her gün tempolu yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin. Tabii sağlıklı bir diyet ve bazı gıdalar da tedavinize büyük fayda sağlar. İşte listeniz…

Yeşil yapraklı sebzeler: İçerdikleri nitrat tansiyonu düşürür.

Sarımsak: Kan damarlarını genişleten nitrik oksit seviyelerini artırır. Kan damarlarınız ne kadar rahat olursa, kalbiniz kanı pompalamak için daha az çalışır, Bu da kan basıncını azaltır.

Muz: Yüksek tansiyonu düşürür. Hipertansiyon hastalarının günde 1 muz yemesi önerilir.

Zeytinyağı: Polifenoller (güçlü antioksidanlar) zeytinyağında fazladır. Damar sağlığına iyi gelir ve elastik kalmasına yardımcı olur.

Nar: Meyvesi ve suyu tansiyonu dengeler.

Kereviz: Damar hastalıklarının önüne geçer. Hipertansiyonu önler.

Domates: Kolesterolü düşürür. Tansiyonu dengeler.

Havuç: Kalbi korur ve tansiyonu düşürür.

Tam tahıllar: Çözünür ve çözünmez lifler tansiyonu düşürür.

Keten tohumu: Sağlıklı Omega 3 ve lif içeriğiyle tansiyonu düşürür.

Bitter çikolata: Kalp damar sağlığını korur. Tansiyonu düşürür. Ancak ölçülü tüketilmelidir.

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