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Facebook gözünü zihin okuma bilekliğine dikti!

Daha önce zihin okuma konusunda çalışmalar yapan ve artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerine çalışan Facebook şimdi de zihin okuma bilekliğiyle karşımıza çıkıyor. Sinirsel arayüz platformu laboratuvarı CTRL-'ı satın alan Facebook zihin okuma cihazları konusunda adım atmış oldu.

13:08 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Facebook gözünü zihin okuma bilekliğine dikti!

Facebook’un yaptığı hamle sonrasındaki açıklama teknoloji dünyasında yankı uyandırdı. Facebook’un zihin okuma konusunda geliştirmeler yapan CTRL-‘a 500 milyon ila 1 milyar dolar arasında bir bedel ödediği bilgi paylaşıldı. Facebook yöneticisi Andrew Bosworth, yaptığı açıklamada, bu işin vizyonunun insanların cihazlarını doğal bir hareket uzantısı olarak kontrol etmelerini sağlayan bir bileklik olduğunu söyledi.

VÜCUTTAKİ ELEKTRİK SİNYALLERİ OKUNUYOR

Sistemin amacı, insan vücudunda yer alan ve gönderilen elektrik sinyallerinin bir cihaz ile okunması ve akıldan nelerin geçtiğinin ortaya çıkarılması.

Bunların tamamı aslında dijital hayatın kontrol kabileyitinin artırılması olarak tanımlanabilir. Ancak kullanıcılara gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusunda güven vermeyen bir şirketin böylesi bir hamle gerçekleştirmesi bir miktar tepki çekti.

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