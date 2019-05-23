Mars 2020 isim yazdırma nasıl yapılır? NASA’nın ‘İsmini Mars’a gönder’ kampanyasına Türkler akın etti!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) çok konuşulacak bir programa start verdi. 2020 Mars görevi için yeni bir tanıtım kampanyası başlatan NASA, isteyenlerin adını Mars’a gönderecek. NASA'nın sitesine giren kullanıcılar, ‘İsmini Mars’a gönder’ projesinin yer aldığı NASA’nın Mars projesine ait sayfadan ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı'na ulaşıyor. Haziran 2020'de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021'de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

NASA MARS BİLETİ NASIL ALINIR?

2020 yılında Mars’a gönderilecek uzay aracına isminizin olmasını istiyor ve hatıra bileti çıkarmak istiyorsanız aşağıdaki linke tıklamanız yeterli. Şu andan itibaren 30 Eylül 2019’a kadar isminizi listeye ekleyebilir ve aşağıdaki link aracılığıyla Mars’a bir hatıra biniş kartı alabilirsiniz.

NASA MARS BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!