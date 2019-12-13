Türkiye’de kullanıcı sayısı açıklandı! Kaç kişi Tinder’dan sevgili arıyor?

İnsanları birbirleriyle eşleştirerek tanışmalarını sağlayan Tinder'ı dünya genelinde milyonlarca insan kullanıyor. Türkiye'de, dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın gerçek kullanıcı rakamları açıklandı.

Tinder uygulaması, kullanıcıları dijital ortamda bir araya getirmeye çalışıyor. Gemius Türkiye Mobil Reytings Eylül ayı raporuna göre 1 milyon 78 bin kişi dijital çöpçatanlık uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

KULLANICILARIN YÜZDE 20’Sİ KADIN

Aynı ayda, bilgisayar platformundan ilgili uygulamayı kullanan kişi sayısının ise 25 bin kişi civarında olduğu belirtildi. İlgili uygulamayı kullananların neredeyse yüzde 80'inin erkeklerden oluştuğu ifade edildi.