Twitter’da retweet rekoru kıran tweet! Tam 4 milyon defa

Japonya'da milyarder iş adamı Yusaku Maezawa'nın Twitter'da yaptığı paylaşım 4 milyondan fazla kez retweet edilerek (RT) tüm zamanların en çok retweet edilen paylaşımı oldu.

Japonya’daki en büyük çevrimiçi moda mağazası Zozotown’ın sahibi olan Maezawa rekor kıran tweeti 5 Ocak’ta attı.

Maezawa, paylaşımında bir çekiliş düzenleyeceğini belirterek tweetini retweet eden 100 kişi arasında 100 milyon yeni (925 bin dolar) paylaştıracağını duyurdu ve “Katılmak için tek yapmanız gereken beni takip etmek ve bu tweeti RT etmek” notunu paylaştı.

AY’A GİDECEK İLK TURİST





Japon milyarder geçen sene Elon Musk’ın SpaceX roketiyle Ay çevresinde seyahate hazırlanan kişi olmasıyla tüm dünyaya adını duyurmuştu.

Ay çevresine yapacağı seyahetin reklam konusunda kendisine yarar sağladığını da saklamayan Japon milyarder yaptığı açıklamada “Eskiden ‘modacı Maezawa’ olarak tanınırdım şimdi bu ‘Ay’a gidecek olan Maezawa’ şeklinde güncellendi” diye konuşmuştu.

Maezawa’nın Japonya’nın en zengin 13. ismi olduğu biliniyor. Forbes dergisine göre, Maezawa’nın 3.8 milyar dolarlık bir servetin sahibi.

ÖNCEKİ REKOR BEDAVA TAVUK UĞRUNA KIRILMIŞTI





Maezawa’dan önce Twitter’da en çok RT alarak rekor kıran paylaşım ise Carter Wilkerson‏ adlı kullanıcıya aitti. Wilkerson‏ 2017 yılında, ABD’de hizmet veren fast food şirketlerinden Wendy’s’e basit bir tweet atarak, “Wendy’s, bir senelik bedava nugget kazanmak için ne kadar retweet gerekli?” diye sormuştu.

Wendy’s’in sosyal medya hesaplarını yöneten kişi bu soruyu es geçmemiş ve “18 milyon” şeklinde cevap vermişti. Carter’ın bu arayışına yardım etmek için tüm dünya olaya dahil olmuş, Microsoft ve Amazon gibi birçok büyük markanın dışında ünlüler de Carter’ın çabalarını destekleyerek söz konusu tweeti RT etmişlerdi.

Carter, tweetinin yaklaşık 3 milyon kişi tarafından RT edilmesinin ardından ABD’li program sunucusu Ellen DeGeneres’in programına katılma şansı yakalamıştı. Wilkerson’dan önce ise DeGeneres’in 2014 Oscar töreninde paylaştığı selfie 3 milyondan fazla RT alarak rekor kırmıştı.