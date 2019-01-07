WhatsApp kullanıcıları dikkat! WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü | Whatsapp Gold nedir?

WhatsApp'la ilgili yine herkesi korkutan bir haber geldi. WhatsApp'da geçtiğimiz yıl ortaya çıkan WhatsApp Gold adlı uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı. Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Uzmanlar WhatsApp'ın GOLD adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.

WhatsApp Gold yani WhatsApp’a ek özellikler kazandıracağı iddiasıyla birçok telefona virüs bulaşmasına neden olan yazılım yeniden ortaya çıktı. En son ortaya çıktığında sık sık haberlere konu olan WhatsApp Gold için uzmanlar, dolandırma amaçlı bir program olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

WHATSAPP GOLD ÜNLÜLERİ HEDEF ALIYOR

Akıllı telefonlarda özellikle en popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp üzerinden dolandırılan, hesabı ele geçirilen insan sayısı giderek artıyor. WhatsApp üzerinden WhatsApp Gold yükseltmesi için insanlara davetiye mesajı gelirken, gönderilen mesajlarda bu yazılımı yalnızca ünlülerin kullandığı, yazılımın sızdırıldığı ve linke tıklanması durumunda kullanılabileceği yazıyor. Linke tıklandığında ise dolandırıcıların kişisel bilgilere ulaşması ve telefonlara sızması için kapı açık kalıyor.

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