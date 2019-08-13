2018’de Münbiç’te bizi oyalayan Amerika bugün ne yapacak?

Yıl 2018 (Münbiç) ABD istediğimiz noktada

Yıl 2019 (Dışişleri) ABD bizi Münbiç'te oyaladı

Yıl 2019 (Koridor) ABD istediğimiz noktada

Yıl 2019 (Koridor) ABD şimdi ne yapacak?

✔ Türkiye, Fırat'ın kuzeyine yani Münbiç'e operasyon yapacaktı, ABD ‘mutabakatla' engelledi

✔ Türkiye, Fırat'ın doğusuna operasyon yapacaktı ABD ‘mutabakatla' bir kez daha engelledi

✔ Münbiç mutabakatında, Türkiye'nin ABD tarafından oyalandığını iktidar yetkilileri kabul etti

✔ Şimdi de ‘Barış Koridoru' ya da ‘Güvenli Bölge' konusunda ABD'ye güven yeniden tartışılıyor

4 Haziran 2018… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da görüştü. Resmi açıklamaya göre “İki bakan, Türkiye ve ABD'nin karşılıklı kaygılarını müttefik ortaklık ruhu içinde ele alma yönündeki taahhütlerinin sürdüğünü teyid etmiştir” denildi. Fırat'ın batısındaki Münbiç için mutabakata varıldığı açıklandı.

“PKK/YPG, ÇEKİLECEK…”

6 Haziran 2018…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da, imza koydukları Münbiç mutabakatının detaylarını anlattı. Çavuşoğlu madde madde şu bilgileri verdi: “… Uygulama safhasında YPG (PKK) Münbiç'ten çekilecek. Boşaltılan sahanın kontrolünü Türkiye ve ABD kolluk kuvvetleri sağlayacak. Üçüncü aşamada burayı kimlerin yöneteceğine ve güvenlik kuvvetlerinin kimlerden oluşacağına karar vereceğiz. Münbiç modelini YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Diğer bölgelerde de YPG'nin çekilmesi ve yerel unsurlara teslim edilmesi sağlanacak. İki tarafta da kararlılık var.”

“ÖRGÜT TEMİZLENİYOR…”

4 Temmuz 2018…

İktidara yakınlığıyla bilinen düşünce kuruluşu SETA'dan Hasan Basri Yalçın, “Suriye iç savaşı başladığından bu yana ABD ilk kez gerçek anlamda Türkiye'yle uzlaşı üretebildi. Daha önceki tüm konularda Türkiye'yi aldatma eğiliminde olan Washington, Münbiç konusunda bu kez Türkiye'nin istediği noktaya geldi. Şimdi bölge PKK/PYD'den temizleniyor. Bir yol haritası belirlendi” tespiti yaptı.

“ABD BİZİ OYALIYOR”

6 Temmuz 2018…

AA Editör Masası'nda konuşan Çavuşoğlu, “Kategori olarak da bizim ABD düşmanlığımız yok. ABD'nin politikalarına karşıyız. Bazen sert eleştiriler de yapıyoruz haklı olarak ama kategorik olarak ABD düşmanlığı da yok. ABD bizim müttefikimiz” dedi.

11 Ağustos 2019… Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da konuştu. Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyona ilişkin şunları kaydetti: “Nasıl Afrin'den temizlendiyse, nasıl Cerablus'tan DEAŞ'lılar temizlendiyse Fırat'ın Doğusu'ndan da YPG, PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Kararlılığımızda değişiklik yok. Amerika'nın bizi Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceğiz.”

“ABD'nin bize yaklaştığını memnuniyetle gözlemledik”

8 Ağustos 2019… Türkiye ve ABD arasında bir süredir müzakere edilen ‘güvenli bölge' konusunda uzlaşı sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden eş zamanlı yapılan ortak açıklamada “Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır” denildi.

Görüşmeler temmuz ayında ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki ABD'li heyetin Türkiye'ye gelmesiyle başladı. Bu görüşmelerden iki hafta sonra ise ABD'li heyet, yeni teklifi ile yeniden Ankara'ya geldi. Üç gün süren toplantılardan uzlaşı çıktı.

ABD'nin, Türkiye'nin masaya koyduğu ‘barış koridoru‘ görüşlerine yaklaştığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akar şunları söyledi: “Güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik derinlikte olması gerektiği, bu bölgedeki YPG'lilerin tamamen buradan çıkarılması gerektiği, ayrıca YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması, teröristlerin yaptığı tünel, tahkimat ve mevzilerin tahrip edilmesi hususunu masaya koyduk. Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştıklarını memnuniyetle müşahede ettik.” Ancak… Münbiç'te de Türkiye'yi oyalayan bir ABD var! Ve… ‘Barış Koridoru'yla ilgili yanıt verilmeyen çok sayıda soru!

ABD için Türkiye ile PKK aynı kefede mi?

Türkiye'nin ‘kırmızı çizgileri'nden en önemlisi, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/YPG varlığını ortadan kaldırmak. İktidar, “Fırat'ın Doğusu'na gireceğiz. Koridora izin yok” demişti…. ABD ise PKK/YPG'lilere silah vermeye devam etti, teröristleri güçlendirdi. Hatta ABD'li generaller, Suriye'deki PKK/YPG'lilerle fotoğraf vermeyi de sürdürüyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu'nun 10 Temmuz'daki yazısının “Stratejik kefe” başlıklı bölümü çok önemli. Kansu şöyle dedi: “… James Jeffrey, Suriye konusunda diyor ki: … Bir yanda çok önemli bir NATO müttefiki, bir yanda IŞİD'le mücadelede önemli bir yerel ortağın kaygılarını dengelemeye çalışıyoruz.” Burada, ABD'nin ‘Önemli' NATO müttefiki Türkiye, yerel ortağı da YPG (PKK) oluyor! ABD için Türkiye ile PKK aynı kefede. İşte o ‘stratejik ortak' ile ‘Müşterek Harekat Merkezi' kuruluyor!”