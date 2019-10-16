Birleşmiş Milletler’e göre 9 aylık bebeği katleden PKK’lılar, ‘savaşçı’ymış

BM: Türk yetkililer, Türkiye'deki 18 sivilin, Kürt savaşçılar tarafından sınırın öte yanından açılan havan ve keskin nişancı tüfeğiyle öldürüldüğünü bildirdi

✔ Die Welt, “Kürt özgürlük savaşçıları” der, PKK'lılar Washington Post'a yazabilir

✔ Birleşmiş Milletler, PKK'yı savunur… ABD'li, İngiliz terörist eğitir, sorun olmaz

Tarih 3 Ağustos 2019…

Sinema eleştirmeni ve Birgün gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Ablası arkeolog Yasemin Cebenoyan da PKK'lı bir teröristin 30 Aralık 1994'te Taksim The Marmara Oteli'nin altındaki pastaneye koyduğu bombanın patlaması sonucu can vermişti. Aynı saldırıda yazar Onat Kutlar da hayatını kaybetmişti. Ve Cüneyt Cebenoyan o günden bu yana “Türk Solu”nun PKK'yla arasına mesafe koymamasını eleştirmiş ve hatta tepki çekmişti! Cebenoyan, 24 Temmuz 2017'de, yönetmen Fatih Akın'ın YPG'liler için film projesi olduğunu açıklamasından ardından sosyal medya hesabından şunları yazmıştı:

“CIA'NİN EMRİNDEKİ ÖRGÜT YPG”

“CIA'nin emrindeki örgüt devrim yaparsa Fatih Akın da sinema yapar: Akın'ın yeni filmi ‘Rojava'. Standart Türk entelektüeli Batı hangi fikri pompalıyorsa, onu içselleştirir. Batı, YPG/PKK için ‘özgürlük savaşçısı devrimciler' derse, Türk entelektüeli orada başka hiç bir şey görmez. Çaptan düşmeye başlayınca, kendisini kabul ettirmek için ya soykırım üzerine bir şeyler söyler ya Kürt meselesine dalar.” Cüneyt Cebenoyan'ı aklıma getiren de dün Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları oldu.

BM açıklamasında, “Türk yetkililer geçen hafta çatışmaların başlamasından bu yana biri 9 aylık bir bebek (Muhammed) olmak üzere Türkiye'deki 18 sivilin, Kürt savaşçılar tarafından sınırın öte yanından açılan havan ve keskin nişancı tüfeğiyle öldürüldüğünü bildirdi” denildi.

Yani… PKK/YPG'den ‘Kürt savaşçılar'… Yani… ‘Özgürlük savaşçıları' diye bahsedildi. Ancak… BM Şartı'nın 51. maddesinin girişindeki şu cümleler unutuldu: “… Bu Antlaşma'nın (BM Şartı'nın) hiçbir hükmü, BM üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde… Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.”

‘Uluslararası Özgürlük Taburu' hâlâ YPG içinde hareket ediyor

Örneğin… Suriye'de, PKK/YPG içinde İngiliz ve İrlandalı gönüllülerden oluşan Bob Crow Tugayı (BCT) var. YPG'nin “Uluslararası Özgürlük Taburu'nun” İngiliz ve İrlandalı birimi olarak örgütlenmişlerdi. Bitmedi…

2014 yılında Alman ZDF'de yayımlanan “Auslandjournal” isimli bir programda Ayn el-Arab'a (Kobani) giden gazeteciler konuk oldu. “YPG: Kobani ve Kürtlerin Umudu” isimli yayında, PYD'liler ‘özgürlük savaşçıları' olarak tanımlandı.

Daha geriye gidelim. 2000'li yıllar…

Alman ‘Die Welt' gazetesi ‘PKK gerillaları' ve ‘Kürt özgürlük savaşçıları', AFP de (Agence France-Presse) her haberinde “Ankara'ya karşı çıkan direnişçi hareket” demişti!

ABD basını başta olmak üzere Fransa'nın üç büyük gazetesi Le Figaro, Le Monde ve Liberation, PKK'yı ‘direnişçi Kürtler' olarak nitelendirmişti.

İngiltere'nin ünlü haber kanalı BBC de, 22 Mayıs 2007'de, Ankara Anafartalar Çarşısı'nda 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı, ‘ayrılıkçı Kürt grup'un düzenlediğini duyurmuştu.

Ve son örnek… 3 Temmuz 2019'da, PKK'lı Cemil Bayık, ABD'nin etkili gazetesi Washington Post için yazı bile kaleme almıştı.

ABD'nin arkasında olduğu ‘hayır kurumları' Suriye'de!

Şimdi gelelim PKK/YPG'yi, Suriye'de destekleyen Amerikalı vakıflara. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün PKK/YPG Raporu'ndan okuyalım: “… ABD hükümetleri YPG'yi Enternasyonal Kurtuluş Evlatları (Sons of Liberty International, SOLI) ve Yurtdışında İnsancıl Savunma (Humanitarian Defense Abroad, HDA) adlı, ABD merkezli bazı ‘savaş vakıflarıyla' desteklemektedir.Bu iki vakıftan HDA, ABD Hazine Bakanlığı'nın İç Gelir İdaresi'ne ‘kamusal vakıf' olarak kayıtlıyken, SOLI kar amacı gütmeyen bir limited şirket olarak geçmektedir.”

Vakıflara bakın: “Kurtuluş Evlatları” ve “İnsancıl Savunma”… Bu iki vakıf da ‘hayır kurumu' olarak değerlendiriliyor. Ancak… Irak ve Suriye'de, PKK/YPG ya da diğer Kürt grupları eğitiyorlar.

SONUÇ: Osmanlı'nın son döneminden bugüne kadar Batı, Türkiye'nin karşısında olan her türlü yapıya açıkça destek verdi.