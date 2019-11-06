CIA, Suriye’deki petrol için 1000’e yakın paralı askeri Deyrizor’a gönderdi

✔ ABD, 28 Ekim'de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesine 170 araçlık konvoy gönderdi

✔ Trump, petrolü sevdiğini açıkladı, yeni üsler kurmak için devriyeye başladıklarını duyurdu

✔ Sıcak bilgi ise şöyle: ABD devletine paralı asker yetiştiren şirketler Deyrizor'a konuşlandı

✔ Özel güvenlik şirketlerinin finansmanının Suudi Arabistan tarafından karşılandığı iddia edildi

1 – Tarih 28 Ekim 2019… Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Suriye'nin kuzeyindeki varlığını azaltan ABD, ülkenin doğusundaki Deyrizor'a sevkiyatlarını artırdı. 28 Ekim'de 170 araçlık konvoy gönderdi.

Tarih 2 Kasım 2019… ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye'de bazı askerleri geride bıraktık, çünkü petrolü elimizde tutacağız. Petrolü seviyorum” diye net konuştu.

Tarih 4 Kasım 2019… ABD ordusuna ait zırhlı araç, pikap ve minibüslerden oluşan askeri konvoy, Türkiye-Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıktaki Kahtaniye beldesi ile Rümeylan ilçesi arasında, yaklaşık 40 kilometrelik hatta devriye yaptı. Konvoyun aynı zamanda petrol sahalarının bulunduğu söz konusu bölgede inşa edilmesi muhtemel yeni askeri noktalar için keşif yaptığı öğrenildi.

Yani… ABD'nin ‘dünyayı özgürleştirme', ‘Kürt halkının çıkarını koruma' gibi bir derdi olmadığı ortaya çıktı!

PARA SUUDİLERDEN

Sıcak bilgiyle devam edelim… ABD'nin, Irak işgalinde kullandığı ‘paralı asker'lerin Suriye'deki petrol bölgesine yerleşmeye başladığı, bu sayının da bine yakın olduğu yerel kaynaklar tarafından doğrulandı. Yani… Blackwater ya da Castle Internatiol gibi ‘paralı asker yetiştiren' şirketlerin, CIA ve ABD devletinin bazı unsurları gözetiminde Suriye'nin doğusuna konuşlandırıldıkları belirtildi.

Finansmanın Suudi Arabistan tarafından karşılandığı da iddialar arasında. Bu arada paralı asker yetiştiren şirketlerin sadece ‘asker' desteği vermediği, ‘strateji de belirlediği' öğrenildi. Yani… Korunacak bölgenin nasıl korunması gerektiği konusunda raporlar hazırladığı öne sürüldü.

1992 yılından hatırlama yapalım… ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) o dönem başındaki isim Dick Cheney'in gizli ortağı olduğu Brown and Root adlı şirkete potansiyel savaş bölgelerinde özel şirketlerin Amerikan birliklerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bir rapor hazırlaması için 3.9 milyon dolar ödemişti.

2 – BM: Dünya genelindeki paralı asker cirosu 138 milyar dolar

Daha önce yazmıştım… “Kiralık katiller… Pentagon, terörle savaşın en kirli operasyonlarını ‘özelleştirdi.' Bu işten en büyük karı sağlayan, eski üst düzey CIA ve Pentagon yetkililerini çalıştıran Blackwater adlı özel ‘güvenlik' firmasıydı. 2005 yılında Blackwater İstihbarat Başkan Yardımcısı olan Robert Richer, CIA kökenliydi. Orada Harekat Başkan Yardımcısı ve CIA Yakın Doğu Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştı.”

Amerika'nın ünlü siyaset, ekonomi ve tarih yazarlarından William Engdahl, “Tanrıların Gazabı/Kaybolan Hegemonya” kitabında ‘paralı askerleri' böyle anlatmıştı.

Resmi raporlara göre… Birleşmiş Milletler paralı asker uzmanı Anton Katz, dünya genelindeki paralı asker cirosunun yaklaşık 360 milyar doları geçtiğini açıklamıştı. Dünyada paralı asker için en fazla para harcayan ABD, her yıl paralı asker çalıştıran şirketlere 138 milyar dolar veriyor.

WİKİLEAKS AÇIKLAMIŞTI

Amerika'nın yalnızca 2012'de Irak ve Afganistan'da çalıştırdığı paralı askerler için 44 milyar dolar verdiği ortaya çıkmıştı.

Gizli belgeleri yayımlayan WikiLeaks, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgali sonrasında Blackwater adlı şirketin paralı askerlerinin Suriyeli muhalifleri eğitmek üzere Irak'tan Suriye'ye geçtiğini raporlarla duyurmuştu.

3 – Rusya'ya göre, Amerika 4 bin paralı askeri Suriye'ye gönderdi

Tarih 17 Temmuz 2019… Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Amerika'nın Suriye'den çekmekte olduğu askerlerin yerine paralı asker yerleştirmeye başladığını açıklamıştı. Zaharova şunları kaydetmişti: “… ABD yönetimi Suriye'den ilan ettiği asker çekme planını tuhaf biçimde uyguluyor. Suriye'den çıkan normal askerlerin yerine paralı asker, lejyoner yerleştiriyor. Arazide gerçekleştirdiğimiz gözlemlere göre Amerikan tarafı şu ana kadar Suriye'ye 4 bin kadar paralı asker yerleştirdi. Paralı asker yerleştirme planı özellikle haziran ayında hızlandı. Bir ayda Suriye topraklarına Amerikan komutasında olan 540 paralı asker getirildi. Bunların arasında üst düzey subay rütbeli 70 eğitmen var. Bu paralı askerlerin ana görevi Esad karşıtı silahlı muhalifleri desteklemek ve petrol tesislerinde kontrolü sağlamak. Bu grupların Suriye topraklarında yasadışı bulunduklarını önemle vurgulamak isteriz.”

Sözcü Zaharova, lejyonerlerin 12-16 kişilik gruplar halinde getirildiğini ve petrol tesislerini koruduğunu, terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'nin de bulunduğu grupları eğittiğini söyledi.

NOT: Rusya'nın da bölgede paralı askerleri olduğu haberlere konu olmuştu. Yani, Rusya, Amerika gibi bölgede kendi alanını yaratmak istiyor.