Defterleri açmaya Fehmi Koru’nun evinden başlayın

✔ Ahmet Davutoğlu'nun ‘defterleri açarım' konuşması, akla karanlıkta geçen 12 yılı getirdi

✔ Örneğin… Ergenekon nerede planlandı? Hangi evlerde, kimler toplandı? Ne kararlar alındı?

✔ Ya da… Fehmi Koru'nun 2010 yılında evinde verdiği davetlere katılanlar neden konuşmadı?

✔ SÖZCÜ'ye atılan iftirayı 2010'da kaleme alan ve bugün ‘yeni parti'de yer alan Koru ‘yeni' mi?

1 – Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, AKP'ye ya da MHP'ye olduğu hissedilen “Defterleri açarım” diye süren konuşmasının ardından tartışma sürüyor. Davutoğlu doğrusunu söyledi! Neden mi? Defterleri açmak gerekiyor… Çünkü, Türkiye'nin son 12 yılının ‘nasıl karanlık' geçtiğinin masaya yatırılması şart! Öyle işin içinde olup da bugün, ‘Ben vardım ama bir şey yapmadım' diye kaçmasın kimse. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi baştan sona değiştirilmek istenirken ‘Ben misketlerimi aldım, bana ne bana ne! Ben gidiyorum' diyemezsin! Defterler açılmalı. İktidarıyla, muhalefetiyle, gazetecisiyle… Anlatmalı herkes.… Örneğin… Ergenekon kumpası nerede planlandı? Ya da Balyoz vs… Hangi evlerde, kimler toplanmış ve ne kararlar almıştı? Belki… Taraf'ın eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı anlatır! SÖZCÜ Gazetesi'ne 2010 yılında atılan iftira ve sonrasında kim, ne yaptı? Bunu da Taha Kıvanç pardon Fehmi Koru anlatırsa…

GÜL, ATALAY VE KORU…

İlk ağızdan çarpıcı bir bilgiyle başlayalım:

“Ali Babacan'ın kuracağı partide Babacan bilerek öne çıkarıldı. Esas isimler Abdullah Gül, Beşir Atalay ve Fehmi Koru. Siz diğer isimlere bakmayın ve Fehmi Koru'yu yakından takip edin. Yine böyle bir çalışmanın içinde olmadığını söyleyecek ya da yazacaktır… Yazsın ve yalanlasın…Zaman, yeni olduğu iddia edilen partinin kimler tarafından yönetildiğini gösterecek!”

Şimdi gelelim partinin ‘beyni' olarak değerlendirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve sağ kolu Koru'nun vizyonuna… 6 Ağustos 2019'da “Yeni oluşum bir büyük boşluğu doldurmayı hedefliyorsa önemli; halk bunu bekliyor” başlıklı bir yazı kaleme aldı Koru ve bağı olmadığı partiye şu yol haritasını çizdi:

“… Ali Babacan'ın istifa mektubu ile bayrama gidilirken yaptığı yazılı açıklama başka bir niyeti dışa vuruyor. Hedefi AK Parti tabanı olmayan, toplumun sistemle derdi bulunan, çok daha geniş kesiminin beklentilerine cevap vermeyi amaçlayan bir siyasi hareket olma niyetini. Yeni kurulacak parti bugünün dünya ve Türkiye gerçeklerine cevap verirse ilgi görecektir. Çıkış yolu, yeni bir söylem, yeni bir program ve o programı her türlü engele rağmen uygulayacağı güvenini veren bir kadrodur.”

Şimdi gelelim Koru'nun eski defterlerine…

Koru'nun evindeki daveti yazmaktan kim korkuyor?

2 – FETÖ'nün proje olarak kurduğu Taraf'ın eski yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, 8 Haziran 2010 tarihinde “AK Parti ve Fetullah Gülen meselesi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kütahyalı, 6 Haziran 2010 gecesi, Fehmi Koru'nun Beykoz'daki evindeki daveti anlattı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve yakın ekibinin katıldığı davette her kesimden gazetecinin olduğunu yazdı ve şu bilgileri verdi: “…Haliyle o gün en çok konuşulan konu Fetullah Gülen'in açıklamalarıydı… (Gülen, Mavi Marmara saldırısında İsrail'i desteklemişti.) Hem İçişleri Bakanı hem de medya dünyasında önemli pozisyonlarda olan isimlerle bu meseleyi konuştum, kimi zaman özel olarak teke tek konuştuk, kimi zaman da genel ve herkesin duyacağı şekilde yorumlar yapıldı… Bir yandan yazılmamak kaydıyla olan özel konuşmalarda birçok isim Gülen'e karşı burukluğunu belirtiyordu, bir kısmı şaşırmıştı. Kimi isimler Gülen'i eleştirmeye çekindiklerini de ifade ettiler… ‘Eskiden böyle değildi, Gülen'e dair daha rahat yazılıyordu, şimdi herkes söyleyeceğini yutuyor” dedi bir davetli, ‘Gülen'in geçmişte de buna benzer çıkışları oldu' diyerek birkaç örnek verdi…”

NEDEN KİMSE KONUŞMUYOR?

Fehmi Koru'nun evindeki davetle ilgili az ama yine de önemli bilgileri Rasim Ozan Kütahyalı'dan aldık. Çünkü anlatılmadı, yazılmadı…

Yıl 2019…

9 yıl sonra bile ‘korku mu' var? Neden kimse konuşmuyor?

Yazılan kitaplarda bir bilgi neden verilmiyor?

O zaman bu davetten iki ay öncesine gidelim… Yine Fehmi Koru!

SÖZCÜ 'ye atılan iftira hangi evde planlandı?

3 – Bugün… AKP'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkmaya hazırlanan eski AKP'liler ‘yeni' gibi sunuluyor! Tek seçeneklermiş gibi bir hava var! Meclis aritmetiğini değiştirecekleri, 2023 seçimlerini etkileyecekleri beklentisi oluştu! Kimden bekliyoruz bunu? Fehmi Koru'dan! Hatırlatalım…

Rasim Ozan Kütahyalı'nın anlattığı yemeğin tek bir davet olduğunu düşünmek saflık olur. Bu yemekten 1.5 ay önce (24 Nisan 2010) Fehmi Koru, Yenişafak'taki köşesinde, kod adıyla (Taha Kıvanç) ne yazmıştı? 1990'lı yıllarda katıldığı bir yurt dışı gezisinde kendisine anlatıldığını iddia ettiği “SÖZCÜ-Fetullah” ilişkisini… Bu yazıyı da 8 yıl sonra mahkemede yalanladı ve “Esprili bir yaklaşımla yazdım” vs… dedi. Yani…

Yalan yazdığını itiraf etti.

Israrla soruyorum…

Koru, 1990'lı yıllarda anlatılanı 2010'da neden yazdı? O davetlerde bilmediğimiz neler konuşuldu? SÖZCÜ'ye atılacak iftira nerede planlandı?

Ve son ısrar: O davetlere katılanlar gerçeği anlatmalı…