FETÖ’cülerin taktikleri 2019’da da devam ediyor

KÜÇÜKKAYA-İMAMOĞLU GÖRÜNTÜLERİNİN SIZDIRILMASI BÖYLE DEDİRTTİ:

2011'de gazetecilerin görüşmelerini takip eden Zekeriya Öz ve FETÖ'cü polis şefleriydi

2019'da da İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleri sızdırıldı! Kim yaptı?

1 – Kendinizi çıplak hissettiğiniz anlar vardır? Birileri sizin mahreminize girer, sizi izler ve sonra da yayınlar! Biz bu filmi 2007'den bu yana görüyoruz. Hedefteki kişinin hayatının didik didik edildiği hatta iç çamaşırına kadar görüntülendiği dönemden geçtik. Geçtik sanmıştık. Geçmemiş! O filmi dün Fetullahçılar çekiyordu bugün de aynı taktikle birileri çekmeye devam ediyor. Hâlâ çıplağız ve hâlâ devlet babadan ‘babalık' bekliyoruz! CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın The Marmara Otel'de yaptığı görüşmenin iktidar medyasına sızdırılmasıyla geçmişte sızdırılan görüntüler arasında ne fark var? O zaman 8 sene öncesine dönelim…

FOTOROMANI YAZILMIŞTI…

Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri ve son kitabı ‘İfşa' ile gündemi belirleyen Toygun Atilla'nın hikayesini anlatalım… Gazetecilerin bir dönem nasıl adım adım izlendiğinin fotoromanını yazan Atilla, 2011'de Odatv soruşturmasında şüpheli olarak ifade verir. Soruşturmayı Savcı Zekeriya Öz, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve Müdür Yardımcısı Ahmet Davulcu yürütür.

‘SANKİ TERÖRİST TAKİP EDİLİYOR'

Sözü Toygun Atilla'ya bırakalım: “… Savcının önüme koyduğu, hakkımdaki ‘suç delillerini' görünce tüylerim ürperdi. Odatv soruşturması kapsamında 10 ‘terör' şüphelisinden biriydim. Telefonlarım dinlenmiş, polisler tarafından adım adım takip edilmiş, fotoğraflanmıştım. Aydınlık Gazetesi Muhabiri Mehmet Bozkurt ile Üsküdar'ın en çok bilinen kafelerinden birinde, 9 Haziran 2011'deki buluşmamız anbean izlenmiş, fotoğraflanmış ve suç delili olarak dosyaya konmuştu. Yapılan bu takibi ve harcanan mesaiyi görmem beni hayretler içinde bırakmıştı. 26 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde muhabir olarak çalışan ben, deyim yerindeyse ‘uluslararası bir terörist' gibi takip edilmiştim.”

Şimdi İsmail Küçükkaya'nın yaşadıklarıyla Toygun Atilla'nın yaşadıkları arasında bir fark var mı? Devam edelim…

2 – Taksim'in göbeğinde gizli buluşma olur mu?

Habertük yazarı Nagehan Alçı, “17 Haziran akşamı Habertürk ekranında, “Güvendiğim iki kaynaktan mesaj aldım. Ortak yayından bir iki gün önce Küçükkaya'nın İmamoğlu'yla buluşup karşılıklı konuştuğu ve bunu da görenlerin olduğu söyleniyor” dedi. 18 Haziran'da da Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür imzalı manşet yazıda o görüşmenin güvenlik kamera kayıtları vardı… Yani Küçükkaya, İmamoğlu'na soruları almış ve hazırlık yapmıştı!

Birincisi… Gündüz, İstanbul'un göbeğindeki, basın toplantısının yapılacağı otelde ‘gizli buluşma' olur mu?

İkincisi… Otelde ne konuştular? Şimdi siz soruları vermek için riski göze alıp gider misiniz? Herkesin gözü sizin üzerinizde hatta iktidar medyasına yakın sosyal medya hesaplarından linç yemeye başlamışsınız ve göz göre göre buluşuyorsunuz!

Üçüncüsü… İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu ile ‘gizli' buluşmasına gerek var mı? Yok… Bir aracı da ya da bir danışman da Küçükkaya'dan bu soruları alabilirdi!

3 – Hedefteki adam İsmail Küçükkaya SÖZCÜ'ye konuştu: Binali Yıldırım'ı da aşan algı operasyonu yapıldı

Geçen hafta çarşamba günü İsmail Küçükkaya'nın ‘Çalar Saat' programında bugün de FETÖ'cülüğün sürdüğünü söylemiştim. Görüntülerin ardından Küçükkaya'yı aradım ve süreci açık açık şöyle anlattı: “… Engin Altay ve Mahir Ünal ile bir otelde 1.5-2 saat konuştuk. ‘İki aday ve kurmaylarıyla görüşün. Zorlu bir süreç' dediler. Ben de ‘Tamam' dedim. Onlara formatı anlatmak ve beklentilerini almak istedim. Önce Yıldırım'ın kurmaylarıyla Levent'te bir otelde yemek yedik. Sonra Yıldırım ile telefonda görüştüm. ‘Ömer Bey ile (Ömer Sertbaş) çerçeveyi konuştuk. Danışmanlara formatı anlattım. Kaç soru olacak, her soruya kaç dakika sürede yanıt verilecek, birbirlerine müdahale etmeyecekler. Son noktayı çarşamba günü koyduk.”

‘TEK BAŞIMA BEKLEDİM'

“Perşembe günü… Ekrem Bey basın toplantısından gelmişti. Ona ‘Yıldırım ile konuştum, danışmanı ile de görüştüm. Sizleri bilgilendirmek için geldim' dedim. İmamoğlu ile görüşmem 3-4 dakika sürdü. Onun danışmanları ile görüştüm. Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yaptım üstelik. Şimdi bakın, ben otele saat 12.10 gibi giriyorum. Ekrem Bey'in toplantısının bitmesini bekliyorum. 1 saat süreceği söylenmişti ancak 45 dakika daha uzadı. Tek başımaydım. Bitince yukarıya geldi ve görüştük. Konuşacak hali yoktu, buhar çekiyordu! 3-5 dakika zor konuşmuştur.”

‘BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI'

“Bu yüzde yüz bir algı operasyonu. Hatta Yıldırım'ı dahi aşan bir operasyon. Çünkü, bu programda benden kelle bekleyenler vardı. Ama ben kelle avcısı değilim, gazeteciyim. Maç berabere bitti ve kimse mağdur olmadı. Kavgaya da izin vermedim. Binali Yıldırım programdan aile fotoğrafı çektirecek kadar memnun kaldı. Ki programda da yayından memnun kaldığını söyledi. Sonra birileri düğmeye bastı. Seçime son bir hafta kala açık oturumla değişmeyen durumu yeni bir algı operasyonuyla değiştirmek isteyenler var. Ancak… Unuttukları şu? Canlı yayını izleyen milyonlar tarafsız olduğumu gördü.

4 – Kamera görüntülerini medyaya kim ya da kimler servis etti?

Hürriyet Gazetesi'nin usta isimlerinden Ertuğrul Özkök dünkü yazısında bazı sorulara yanıt istedi. “Açıklanıncaya kadar o otele adımımı atmam” diyen Özkök'ün soruları şöyle:

Otel bu kamera görüntülerini medya mensuplarına kendi mi vermiştir?

Kendi vermediyse hangi emniyet veya savcılık istemiştir de vermiştir?

Savcılık veya emniyet bunu resmi yollardan mı istemiştir?

Yani Türk otelciliğine, Türk adalet sistemine, vatandaşın mahremiyet hakkına, Türk demokrasisine ve hepimizin mahremiyet hakkına bu ihaneti kim yapmıştır?

5 – FOX TV yönetimi otele dava açıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, dün FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Küçükkaya program öncesi her iki adayla da görüşmek için danışmanlarla görüştüğünü söyledi. Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu'nun program yoğunluğu nedeniyle görüşmeyi basın toplantısının düzenlendiği The Marmara Otel'de gerçekleştirdiklerini söyledi. Gazeteci-yazar İsmail Küçükkaya programda, FOX TV yönetiminin görüntüleri sızdırdığı iddia edilen otel hakkında yüklü bir tazminat davası açacağını duyurdu.