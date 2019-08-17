‘Güvenli Bölge’yle ABD, YPG/PKK’yı kanatları altına aldı

Terörle mücadelenin sembol isimlerinden E. Orgeneral Necati Özgen:

✔ Suriye konusunda siyasetin ve bürokrasinin yaptığı hatayı ne strateji ne taktik düzeltebilir

✔ Biz ‘Güvenli Bölge' anlaşmasıyla ABD'yi Suriye'de kalıcı hale getirdik, meşruiyet kazandırdık

✔ ABD bizimle anlaşarak özerk bölge haline getirilen devletçiği, YPG/PKK'yı koruma altına aldı

✔ ABD buradan gitmeli ve Suriye'nin kuzeyinde tedbiri biz almalıyız. Ama ÖSO ile değil TSK'yla

1 – Necati Özgen…Kara Harp Okulu'ndan 1959'da mezun oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Doğu ve Kıbrıs uzmanı olarak biliniyor. Piyade Okulu Komutanlığı, Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı bünyesinde görev yaptı. 1999'da orgeneral rütbesine terfi etti. PKK terör örgütünün saldırılarının yoğun olarak yaşandığı 1991-1995 yılları arası Diyarbakır Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 1996'da başlayan Harp Akademileri Komutanlığı görevinden 1999 yılında emekli oldu.

Özgen'le, ‘Güvenli Bölge', ‘Barış Koridoru' ve ABD ile olan anlaşmayı konuştuk. Söze, 4 Temmuz 2003 günü Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde karargah kurmuş bulunan 11 Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayıyla başladı:

“O dönemi hatırlayın… 1 Mart Tezkeresi Meclis'te kabul edilmediği için askerilerimizin başına çuval geçirdiler. Ve bugüne kadar da bunun karşılığı olmadı. Daha geriye dönelim…1991'deki Çekiç Güç meselesi… 77-80 arası uçak ve helikopterleri, 2 bine yakın askerleri vardı. Yapmadıkları da kalmadı. Gözümle gördüğüm şuydu: Amerika'nın malzeme attığını biliyorum Cudi Dağı'na…

Ne dersen de kardeşim!…ABD hiçbir zaman hayrımıza çalışmaz.”

“Amerika, YPG'yi koruduğu için artık müdahale etme şansımız yok”

2 – Necati Özgen, “Ortadoğu'da yaşanacak her olay sonunda Türkiye'yi etkileyecek” tespitinde bulundu ve şöyle devam etti: “Harp Akademileri'nde baş hocalık yaptım. Talebelerime hep şunu derdim: “Stratejide yapılan hatayı taktik düzeltemez.” Şimdi görüyorum ki… Suriye gibi konularda vs…… Siyasetin, bürokrasinin yaptığı hatayı ne strateji ne taktik düzeltebilir. Suriye ile ilişkileri bozduktan sonra bunlar yaşandı ve çorap söküğü gibi politikamızı kördüğüme çevirdik.”

“KÜRT DEVLETİ KÖZLENDİ”

Terörle yıllarca savaşan Necati Özgen, ‘Güvenli Bölge' anlaşmasını Irak örneğiyle anlattı: “Irak'ın kuzeyindeki Kürt devletini biz tanıtmadık. ABD başaramadı. Şimdi orada bir özerk bölge var, anayasası var… Bu şimdi közlenmiş durumda ve birden patlayıp devleti kuracak hale geldi. Ancak… ABD baktı ki Irak'ta olmadı, Suriye'de yapacağım dedi. YPG özerk bölgesini kurdu. Gerçekte kuruldu! Hani ABD, Suriye'den gidiyordu.”

“YPG'YE MÜDAHALE ZOR”

Esas tehlikenin altını şöyle çizdi Özgen Paşa: “Biz bu ‘Güvenli Bölge' anlaşmasıyla ABD'yi Suriye'de kalıcı hale getirdik, meşruiyet kazandırdık. Adamlar Şanlıurfa'ya gelmedi mi? Suriye'de de Irak'takine benzer yapı doğdu. Şimdi YPG'ye müdahale edebilecek miyiz? Edemeyiz. Çünkü ABD var! ABD bu anlaşmayla YPG/PKK'yı kanatları altına aldı. Bu aslında 30 yıllık plan! İsrail'in yanına sadece Kürt devleti olurdu! ABD'nin iki amacı var: İsrail'in ve petrol akışının güvenliği.”

“Türkiye'nin hedefi YPG/PKK'yı temizlemekti şimdi ne yapacağız?”

3 – Türkiye'nin temel politikasından vazgeçtiğini de şu cümlelerle anlattı Necati Özgen: “Bizim hedefimiz YPG'yi ortadan kaldırmaktı. Poltikamız bu değil mi? Tekrar tekrar söylüyorum: ABD bizimle anlaşarak YPG denen özerk bölge haline getirilen devletçiği koruma altına aldı. Bakın… YPG'nin içinde PKK varsa ki var bizim mücadelemiz doğru. Bunu kabul edemeyiz. ‘Suriye Demokratik Güçleri' diyorlar. ABD'liler diyor ki, ‘Bunun içinde PKK yok, Kürtler var vs…” Kandırmaya çalışıyorlar. PKK'lı Mazlum Kobani bunların başına geçmiş.”

Peki ne yapmalıyız? Özgen'in çözümü şu: “Orada PKK-Kürt devleti istemiyoruz. Biz bulunmalıyız. Nasıl bulunacaksak bulunacağız. Ama Özgür Suriye Ordusu ile değil TSK olarak! Devletin gelişmesine mani olacağız. Fırsat doğduğunda ABD'ye rağmen mani olmalıyız. ABD gitmeli ve Suriye'nin kuzeyinde tedbiri biz devlet olarak almalıyız.”

ABD'nin muhatap aldığı Kobani, PKK terör örgütünün yöneticisi

4 – Amerika'nın muhatap aldığı YPG/PKK'nın sözde komutanı Mazlum Kobani, 2009-2012 yılları arasında Kandil'deydi. Terör örgütünün saldırılarını yöneten Kobani, 3 yılda 290 şehit verdiğimiz dönemde ABD'nin koruması altındaydı.

Kobani, 8 Ağustos 2018 tarihinde Amerika'nın Sesis'ne konuşmuş ve işbirliğini anlatmıştı: “… Türkiye'nin tavrını etkileyebilecek ve bize yönelik tehditlerine son verebilecek tek gücün Amerika olduğuna inanıyoruz. Amerika, NATO ittifakının lideri. NATO çerçevesinde Türkiye üzerinde etkisi var. Aynı zamanda SDG ile güçlü ilişkileri bulunuyor. Savaşı önleyebilecek ve tüm tarafları bir araya getirebilecek tek güç Amerika.”