Her kumpasın altında imzası var ama FETÖ’cü değilim dedi

Genelkurmay eski Adli Müşaviri Muharrem Köse FETÖ taktiğini iyi kullanıyor

Kozmik Oda, Ergenekon belgesi ve Askeri Casusluk kumpaslarında imzası var

15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarında adli müşavir, hakim ve savcı olan isimlerin yargılandığı davanın 10'uncu celsesi dün yapıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 15 Temmuz'da Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği'nde görev yapan halen de Sincan Batı Adliyesi'nde savcı olan Doğan Uysal tanık olarak dinlendi: “Muharrem Köse'yle ilgili şunu söyleyebilirim: O dönem Kozmik Oda ile ilgili bilgi notu hazırladım. Komuta katının talebi üzerine. Savcı Mustafa Bilgili'ye teslim edilen hard diskin emanete verilmeden 6 ay Bilgili'de kaldığını yazdım. Muharrem Köse bu maddeyi çıkarttırdı. Garip gelmişti. Belki gerek olmadığı için, belki başka sebeple çıkarttı, ama şüpheli buldum.”

BALYOZ SANIĞINI KORUMUŞ

Davanın 1 numaralı sanığı Muharrem Köse, Uysal'la yıllarca beraber çalıştıklarını vurguladı ve şunları anlattı: “Kendisini vicdanlı biri olarak bilirdim, teessüf ederim. Kendisi Balyoz sanığı, İzmir casusluk mağduru, firar suçlusudur. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DDK) ihraç edilmesini istedi. Karşı çıktım. Bugün FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen DDK, 1 yıldır firari olan bir subayı attı, ama ben Doğan Uysal'ı attırmadım.”

Mahkeme Başkanı Şuayıp Arslan, “Niye bunu yaptınız?” diye sordu. Köse, “Ben FETÖ'cüyüm ya, FETÖ'nün hedefinde olan Doğan Uysal'a sahip çıkıyorum 2012'de.” Buraya kadar sıcak gündem…

Şimdi Muharrem Köse diyor ki, “Ben FETÖ'nün hedefindeki ‘Balyozcu'yu korudum…” Doğru mu? Değil… Klasik bir FETÖ taktiği. Herkesten daha ‘Atatürkçü' herkesten daha çok mağdur olma… Köse'ye devam edelim.

Genelkurmay'ı işgal eden subay ve Köse nasıl buluştu?

Silivri'de Ergenekon Davası'na bakan dönemin Özel Yetkili İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne 2012 Haziran ayında Genelkurmay Başkanlığı'ndan bir yazı gelir. Yazıda, Genelkurmay'ın 17 Mayıs 2006'daki Danıştay saldırısından bir ay sonra suikasta ilişkin bir şema hazırladığı anlaşılır. Ergenekon yokken bu davada yargılanacak isimler o şemada yer alır. Şemada, dönemin Genelkurmay Adli Müşavir Vekili Muharrem Köse'nin imzası vardır. Şemaya “Aslı gibidir” damgası vuran da 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay'ı işgal eden Deniz İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım'dır. Bu şemanın sahte olduğu tespit edilir. Devam edelim…;

Firari FETÖ'cü Savcı Fikret Seçen'le ortak hareket eden iki darbeci…

Muharrem Köse ve Hüseyin Yıldırım'ın isimleri, İstanbul Askeri Casusluk Davası ve İzmir Askeri Casusluk davalarında da var. Genelkurmay adına görüş bildirilen İstanbul'daki davanın rapor tarihi 29 Eylül 2010… Raporda, ‘casuslukla' suçlanan askerlerin “Gizli belgeleri bulundurdukları” yazıldı. Savcı Fikret Seçen'in (Firari FETÖ'cü) iddianamesine de konu alan 29 Eylül 2010 tarihli raporu, FETÖ'cü Deniz İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım hazırladı.

Bu raporlar sadece İstanbul'daki ‘Askeri Casusluk' davasıyla sınırlı kalmadı. İzmir'deki sözde ‘casusluk' davasının raporu ise 31 Ocak 2013. Genelkurmay adına ‘Belgeler gerçek' diye rapor hazırlayan 9 kişilik heyette yer alan isimlerden birisi Deniz İstihbarat Binbaşı Hüseyin Yıldırım. Raporu İzmir'deki Özel Yetkili Savcı Zafer Kılınç'a gönderen de Genelkurmay eski Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse!

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