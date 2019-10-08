Pentagon, PKK/YPG’yi silahla donattı, TSK da işte bu örgütü bitirecek

✔ PKK/YPG adlı terör örgütü, Suriye'de, Amerika'nın ‘kara gücü' olarak değerlendiriliyor

✔ ABD Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'ye 2018'de 500, 2019'da da 550 milyon dolar verdi

✔ 2020’de de terör örgütüne 300 milyon dolar fon ayırdı ve ‘Desteğimiz sürecek” denildi

✔ YPG'nin elinde şu anda, 37 bin Kalaşnikof, 7 bin 500 tüfek, 4 bin ağır makineli tüfek var

1 – Tarih 24 Kasım 2018… ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a telefonda “YPG'ye (PKK) bundan böyle silah gitmeyecek” dedi. Ancak… Bu telefon görüşmesinden 18 gün sonra yani 12 Aralık 2018'de, Trump'ın, Pentagon'un (ABD Savunma Bakanlığı) mayıs ayında hazırladığı bütçeyi onayladığı ortaya çıktı. Pentagon'un hazırladığı bütçede, ince bir ayar vardı. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yerine ‘incelemeden geçmiş Suriye muhalefeti' (Vetted Syrian Opposition/VSO) ifadesi kullanıldı. Eğit-donat fonu kapsamında 2018 yılı için Suriye'de PKK'ya 500 milyon dolar verildi.

“IŞİD ARTIKLARINI TEMİZLİYOR”

Peki Pentagon, bölgenin dinci terör örgütü IŞİD'den temizlenmesine rağmen neden silah yolladı? Bunun yanıtını da 2018 bütçesindeki şu ifadelerde görüyoruz: “… Bu güçler (PKK/YPG) 2017'de IŞİD'den temizlenen alanları tutuyor ve bir yandan da kalan IŞİD artıklarını temizlemeye devam ediyor.”

2018: 12 BİN ADET KALAŞNİKOF

ABD, PKK/YPG'ye 2018'de kaç silah verdi? Bütçeden okuyalım: 12 bin adet AK-47 Kalaşnikof otomatik tüfek, 6 bin PKM makineli tüfek, 3 bin 500 DShK ağır makineli tüfek, 3 bin adet RPG-7 roketatar, 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, bin adet Türkiye'de PKK'lıların üzerinde yakalanan AT-4 veya SPS-9 sofistike anti-tank füzesi, 80 adet 60 mm, 80 adet 82 mm ve 75 adet 120 mm havan topu.

2019: 25 BİN ADET KALAŞNİKOF

2019'da da Pentagon, Suriye'de PKK/YPG'ye 550 milyon dolar bütçe ayırdı. Terör örgütüne, 25 bin AK-47 (Kalaşnikof) otomatik tüfek, 1500 makineli tüfek, 500 ağır makineli tüfek, 400 RPG-7 roketatar, 95 keskin nişancı tüfeği, 20 adet 60 milimetrelik havan ve 60 adet 120 milimetrelik havan topu verildi. Devam edelim…

2 – ABD, ‘stratejik ortak' gördüğü YPG'yi 2020'de de donatacak

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), 2020 savunma bütçesinde Irak ve Suriye'de eğit donat için ayrılan fonun detayları ve alt kalemleri de çarpıcı. Pentagon, Suriye'de YPG/PKK'ya 300 milyon dolar destek fonu ayırdı. Pengon'un 2020 bütçesinde şu ifadeler yer alıyor: “… Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Suriye'deki rolü, ortakları aracılığı ile IŞİD'in yenilgisini kalıcı hale getirmektir. Bu amaçla, gözden geçirilmiş yerel ve bölgesel Suriyeli muhalif güçleri donatmak (PKK/YPG), ayakta tutmak ve etkinleştirmek, Savunma Bakanlığı'nın yaklaşımı için büyük önem taşır. IŞİD'in Suriye'de kendine bir boşluk bulmasının önlemesi, ABD'nin bu

gruplara verdiği desteğe bağlıdır.”

Peki bütçede neler var?

‘61 BİN KİŞİ EĞİTİLECEK'

– Bütçe, Suriye'de 61 bin kişilik bir gücün eğitilip donatılmasını öngörüyor.

– Eğitim ve donatım için ayrılan bütçe 2020'de 173 milyon 200 bin dolar.

– Lojistik ve destek hizmetleri için ayrılan bütçe 2020'de 38 milyon 300 bin dolar.

– Maaşlar için ayrılan bütçe 2020'de 48 milyon dolar.

– İnşa ve tadilat için 2020'de 8 milyon dolar öngörülmüş.

– Destekleme hizmetleri (su, elektrik dağıtım, önleyici tıbbi hizmetler, hapishane, v.b…) için ayrılan bütçe 2020'de 32 milyon 500 bin dolar.

TOPLAM BÜTÇE: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 2020'de PKK/YPG'ye 300 milyon dolar vermeyi planlıyor.

SONUÇ: Türkiye, Fırat'ın doğusunda ABD'nin eğittiği örgütü temizleyecek.

‘Stratejik ortak' 2020 yılında da PKK/YPG'nin yanında yer alacak!

3 – ABD'NİN 2020'DE PKK/YPG'YE VERECEĞİ SİLAH VE MÜHİMMATLAR

– 3 bin adet AK-47 Kalaşnikof, temizleme ve askısı ile… Adet bedeli 800 dolar (Toplam tutar 2 milyon 400 bin dolar)

– AK-47'lerde kullanılabilecek 7.62x39mm 5 milyon adet mermi… Adet bedeli 0.5 dolar. (Toplam tutar 2 milyon 500 bin dolar)

– 7.62x39mm 1 buçuk milyon adet mermi… Adet bedeli 1.6 dolar. (Toplam tutar 2 milyon 400 bin dolar.)

– Ağır makineli tüfek DShK için 200 bin adet mermi. Adet bedeli 2.84 dolar. (Toplam tutar 568 bin dolar.)

– F-1 el bombaları. 7 bin 200 adet. Adet bedeli 100 dolar. (Toplam tutar ise 720 bin dolar.)

– 3 bin 500 adet PG-7VM antitank silahı için mühimmat… Adedi 1000 dolar. (Toplam tutar 3 milyon) 500 bin dolar.

– 2 bin adet blok halinde C4 patlayıcı… Adet bedeli 47 dolar. (Toplam tutar 94 bin dolar.)

– 120 bin feet (yaklaşık 36.5 kilometre) patlayıcı kablosu… (Toplam tutar 48 bin dolar.)

– 30 bin adet ihtirakli tapa… Adet bedeli 0.8 dolar. (Toplam tutar 24 bin dolar.)

– 6 bin adet elektrikli olmayan fünye… Adedi 14 dolar. (Toplam tutar 84 bin dolar.)

– 1200 adet elektrikli fünye… Adedi 45 dolar. (Toplam tutar 54 bin dolar.)