Türkiye’nin, PKK’yla değil ABD ordusuyla savaştığı ortaya çıktı

ABD Savunma Bakanı Esper ile Genelkurmay Başkanı Dunford'ın açıklamalarının şifreleri

✔ Suriye sınırımızdan çekilen ağır silahların “ABD'nin olduğunu” iki isim itiraf etti

✔ Türkiye'nin, Rusya'yla yakınlaşmasından rahatsız olduklarını açıkça söylediler

✔ YPG/PKK'yı masada devlet gibi gördüklerini ve vazgeçmeyeceklerini ilan ettiler

1 – “… Aynı zamanda, Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik…”

Bu cümleyi kim kurdu?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford!

Nerede kurdu?

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Pentagon'da önceki gün düzenledikleri ortak basın toplantısında…

Yani… Amerika, YPG/PKK'ya verdiği ağır silahları, terör örgütünün değil kendilerinin çektiklerini açıkladı! Yani… Sınırımızda bize tehdit olanın PKK değil ABD olduğunu itiraf etti. Ne olmuştu?

YPG, 24 Ağustos'ta Rasulayn'ın batısında bulunan İdvaniye köyündeki güçlerini 35 kilometre 26 Ağustos'ta Tel Abyad'ın doğusundaki Kuntera'dan 25 kilometre, Heşişe'den 30 kilometre ve Birçıvan'dan ise 40 kilometre içeri doğru çekmişti. Ancak…

Teröristlerin ABD himayesinde olduğunu biliyorduk da savaştığımızın ABD olduğunu bu netlikte bilmiyorduk!

Şimdi… ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un ortak toplantıda kurdukları cümlelerin şifrelerini çözmeye…yol alalım…

2 – ‘Soğuk Savaş' sürecindeki gibi ortak hareket isteniyor

BAKAN ESPER NE DEDİ: (Türkiye'nin F-35 programına tekrar kabulü konusundaki soruya): “ Hayır, bu benim kitabımda yok. Bu konuda hem kamuya açık hem de Türk mevkidaşımla özel açıklamalarımda açık oldum. Bunun için S-400 programından tamamen çıkacaklar ve onları ülkenin dışına çıkaracaklar. O zaman bunu değerlendirebiliriz.”

NE DEMEK İSTEDİ: Mark Esper, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a net bir şekilde S-400 konusundaki tavırlarını anlattı. Esper, üst perdeden konuşarak aslında Türkiye'ye ültimatom verdi. Şart koşan ülkenin ABD olduğunu vurguladı.

ESPER NE DEDİ: “Türkiye uzun dönemli büyük bir ortak ve müttefiktir ve onların bizim dediğimiz yöne doğru geri döneceklerini ve NATO'nun yıllar önce mutabık kaldığı, Sovyet dönemi Rus ekipmanlarını ellerinden çıkarmakla başlayan anlaşma noktasına varacaklarını umuyordum. Ancak farklı bir yöne gidiyorlar gibi görünüyor.”

NE DEMEK İSTEDİ: ‘Umuyordum' kelimesi burada kilit. Aslında Türkiye ile ABD arasında anlaşma olmadığının altı çizildi. Sovyet dönemine vurgu yaparak, Türkiye'nin yönünün Asya olmasından rahatsız olduğunu ifade etti.

3 – PKK'yı taraf olarak görmemizi istiyorlar!

ORGENERAL DUNFORD: “Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız… Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye'nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz.”

NE DEMEK İSTEDİ: Dunford, Türkiye'nin S-400 sürecinde ve Suriye'de, Rusya'yla yakınlaşmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. İki ülkenin menfaatlerinin ortak olduğunu söyledi.

ORGENERAL DUNFORD: (Güvenli bölge sorusuna) “Biz bu konuda iki şeyi elde etmeye çalışıyoruz. Birincisi Suriye'de DEAŞ (IŞİD) ile mücadelenin devamını sağlamak, ikincisi ise Türk hükümetinin Suriye-Türkiye sınırındaki haklı kaygılarını ele almak. Dolayısıyla biz bu ikisi arasında bir denge kurmaya çalışıyoruz. Bu konuda yaklaşık iki buçuk yıldır tüm taraflarla görüşüyoruz.”

NE DEMEK İSTEDİ: General, Ankara ve YPG/PKK ile iki buçuk yıldır görüştüklerini söylerken, terör örgütünün taraf olduğunu bir kez daha vurguladı. Ve… 1990'lardan bu yana ABD'li yetkililerden PKK'yla ilgili duyduğumuz ‘Kaygılarınızı anlıyoruz' cümlesini yineledi!

ORGENERAL DUNFORD: “Türkiye ile Suriye arasındaki sınır boyunca Türkiye'ye yönelik tehditlere de yöneldik. Ağır silahları çektik.”

NE DEMEK İSTEDİ: Kritik cümle şu: “… Ağır silahları çektik.” ABD'nin, TIR'larla, terör örgütünü ağır silahlarla donattığını dünya gördü. Ancak… 3 gün önce ağır silahların çekilmeye başlaması ve silahların ABD tarafından sahiplenilmesi çok farklı.

Soru şu: Gücünüz vardı… Neden bu silahları daha önce çekmediniz?