Burası bir kıyı kasabası…

Ayvalık ve Cunda…

Yazlıklar boşaldı…

Sonbaharda tatilcilerin dönüşündeki gibi, kepenkler kapatıldı…

Cumhuriyete sahip çıkanlar İstanbul'a oylarını kullanmaya… Yaşam alanlarına, havalarına, sokaklarına, ağaçlarına, kuşlarına, şehirlerine sahip çıkmak üzere yola çıktılar…

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Telefon ağı kurduk…

Bodrum'da, Kuşadası'nda, Marmaris'te, Çeşme'de kumsallarda sadece İstanbul seçmeni olmayanlar ve turistler kaldı…

İstanbul seçmeni olup da gidenler gitti, gitmeyenler utandıkları için evlere gizlenecekler, gitmiş gibi yapacaklar, eminim…

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Geceleri bölük bölük otobüsler kalkıyor sahillerden…

Binlerce otomobil yola çıkarken, varlıklı olmayanlar ortak minibüsler kiralamışlar… Tatile gelmiş üniversiteli gençler sırt çantalarının üzerinde uyukluyorlar terminallerde İstanbul'a gitmenin yolunu arıyorlar…

Küçük bayraklarını almış, pankartları koltuklarında, gözleri uykusuz insanlar demokrasiye sahip çıkmak için yollardalar…

Atatürk'e gidiyorlar…

O ses çağırıyor onları…

Yürekleri kocaman…

Sevdaları büyük…

Başları dik…

Vicdanları sızılı…

İnsanın içinden, yol çatlarında durup, geçerken tek tek hepsini öpesi geliyor…

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Mustafa Kemal'in askerleri onlar…

Kadınlı, erkekli, yaşlı, genç…

Otobüslerde marşlar söyleyerek İstanbul'a koşuyorlar…

“Vatan imdadına” koştuklarının farkındalar…

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Bu sıradan bir belediye başkanlığı seçimi değil…

Karanlık bir dönemin sona ermesi, işte böyle başlıyor…

Yollarda marşlar söyleyip, molalarda halay çekiyorlar…

Akın akın…

Konvoy konvoy…

El ele, yürek yüreğe…

Atatürkçüler yola çıktılar…