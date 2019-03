İzmir Türkiye'nin nasıl olması gerektiğini söyler bize…

İstanbul ne halde olduğumuzu anlatır…

Ankara?..

★

Derdine çare arayan köylü, milletvekilini yakalamak için Meclis'in karşısındaki Bulvar Palas'a her girişinde kasketini vestiyere bıraktırdılar, her çıkışta 5 lira aldılar…

Milletvekilini bir türlü yakalayamayınca, bulvarın kaldırımında kasketinin üzerinde tepinip arada bir tekme vuran köylü söyleniyordu:

“Ulan Beypazarı pazarından 2 liraya aldığım, her vestiyere girişinde 5 lira para aldıkları içine ettiğimin kasketi…”

★

Cumhuriyetin “Çare yeri” olarak kurulmuştu Ankara, derdi olan koşardı…

Gençliğimin şehrini çok sevmiştim, barlarda-gazinolarda müzik yapan üniversiteliyken, şehir ile ortak yanlarımız var gibi gelmişti bana; Solfasol semti, Bestekar Sokak, Opera Meydanı, Misket çıkmazı, Dedeefendi, Kaside sokak, Neyzen yokuşu…

Sonraki yıllarda, Kızılay Meydanı'nda atlı polislerin önünden kaçarken, özgürlük ve bağımsızlık savaşımızın bu şehirden başlayarak kazanılacağını zannediyorduk…

★

Ama olmadı…

Atatürk'ün geceleri geç saatlere kadar gece lambasının ışığında “Cumhuriyeti” yazdığı ve arada Çankaya sırtlarından gururla seyrettiği şehir ona sahip çıkmadı…

Cumhuriyetin kurulduğu şehir, cumhuriyetin yağmalandığı ve yok edildiği şehir oluvermişti…

Ve o derdine çare arayan köylü, yıllardır Bulvar Palas'ın önünde kasketinin üzerinde tepinip durur…

★

İzmir'i çok sevdiğim halde, cumhuriyet sevdasında hep kıskandım…

★

Yarın seçim var…

Bu seçim demokrasiyi ve hukuk devletini geri almanın ilk adımı olabilir…

Ve cumhuriyet sevdalılarının umudu Ankara'dır…

Polatlı'ya kadar sokulmuş düşmanı silip süpüren, Saltanata karşı cumhuriyeti kuran, Atatürk'ü bağrına basan bu şehrin sürprizlerle dolu tarihi, bir kez daha ışıl ışıl parlayabilir…

Hadi Ankara'm…