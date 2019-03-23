Kim bu yiğit asker?..

Camiler AKP'nin seçim bürosu… Minareden minareye bayraklar… Cami hoparlöründen devamlı parti marşı yayını… Bir tek imam seçim konuşması yapmıyor…

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“Kadınlar ezanı ıslıkladılar” diyerek ortalığı ayağa kaldıranlar, siyaseti camiye sokarak dine en büyük saygısızlığı yapıyorlar…

Kimin umurunda hacı…

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Çanakkale Zaferi nedeniyle, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, gazi ve şehitler için dua okunacaktı…

Hoca ermişlerden, meleklerden başladı…

Geldi geldi…

Gaziler, şehitler, canını verenler, hak uğruna şehitlik mertebesine erenler…

Herkese rahmet istedi, bir tek o savaşın komutanı Atatürk hariç…

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Ve izleyen bir asker kalktı ayağa…

“Mustafa Kemal Atatürk'ü duydun mu sen hiç hoca?” diye kükredi…

“Duyduysan niye sona da bir Fatiha okumadın?..”

Ve “Herkes haddini bilsin” diyerek salonu terk etti yiğidim…

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Albay Önder İrevül…

Adı, sanı, rütbesi önemli değil…

İlk kez tanıdım; onurlu bir asker…

Bu ülkenin yetiştirdiği birçok elit gibi generalleri de Atatürk'e saldırılara katlanıp görmemezlikten gelirken, buna razı olmayan bir yiğit… Üzerindeki üniformanın ne anlama geldiğini bilen bir Türk subayı… Dualara katıldığına göre inançlı ama o duaların-ezanların kimin sayesinde okunabildiğini bilecek kadar izanlı…

Tırsıp sinmeyecek kadar mert…

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Görürseniz, Atatürk'ün askerleri adına bir selam çakın…