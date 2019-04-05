Yer gök senin resimlerindi… Televizyonlarda gece-gündüz sendin… Ele geçirdiğin gazetelerin tümünde sen… Arkanda koca devlet… Meydanlarda sadece sen…

“Adaylar kaybetti” olmaz…

O “Kaybeden” sensin…

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Önünde iki yol var…

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Birinci yol:

– Artık yaptığın o yemindeki gibi “Tarafsız” cumhurbaşkanı olup yerinde oturacaksın…

– Hala “Aslında biz kazandık, onlar kaybetti” diyerek hırsını püskürtmekten vazgeçeceksin…

– Oylardan, sandıklardan, seçim kurullarından elini çekeceksin…

– Ülkenin cumhurbaşkanıysan, o kazananların da senin belediye başkanın olduğunu kabul edeceksin…

– Seçilen başkanların çuvallaması için el ovup “Onlar topal ördek” falan demeyeceksin…

– Hakaretten, aşağılamaktan vazgeçeceksin…

– İyi-kötü biraz demokrat olmayı deneyeceksin…

– Dilin barış dili olacak…

– İntikamlardan vazgeçeceksin…

– Kısacası “Cumhurbaşkanı” gibi olacaksın…

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İkinci yol:

“Yenilmez” inancı yıkıldı…

“Gitmez” imajı çürüdü…

Sanayisi, sermayesi, ulaşımı, büyük şehirleri, kıyıları, nüfusunun yüzde 60'ı ile Türkiye gitti elinden…

Öyle “Biz yüzde 51.5 oyla birinci partiyiz” dediğin doğru değil… Cumhurbaşkanlığı seçimde aldığın oy yuvarlak hesap yüzde 52 falandı… Şimdi ise MHP'nin 7.5'luk oyunu düş, yüzde 44 kalır…

Eğer seçimi kaybedenler safında ortalığı karıştırmaya devam edersen, o zaman “Cumhurbaşkanı halk desteğini kaybetti” savı önüne gelir ki…

Cumhurbaşkanlığın tartışılır…

“Topal ördek” yani…

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Atatürk cumhuriyetini korumaya karar vermiş ve bunu kanıtlamış, çağdaşlıktan yana kitleler bu kadarla yetinmezler…

Kısacası iki yol var önünde…

Sen bilirsin…

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Bizim baharımızdır usta…

Bu daha birinci cemresiydi…