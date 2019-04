BAŞIMDAN GEÇENLER

Çok uzun yıllar sonra 23 Nisan keyfini yaşadım

Bu iktidarla birlikte Türkiye birçok değerini yitirdi ne yazık ki.

En başta dini değerler müthiş erozyona uğradı.

Ne Ramazan'ın ne Kurban'ın ne bayramların tadı kalmadı.

Gelenekler öldürüldü, yerlerini hurafeler aldı.

Milli değerler yok edildi.

Millet kavramının içi boşaltıldı, milli günler ve bayramlar “Bunlar bir tek Kuzey Kore'de kaldı” gibi alaycı yaklaşımlarla neredeyse ortadan kaldırıldı.

19 Mayıs, 23 Nisan gibi bayramlarda çocuklar ve gençler dışlanırken Zafer Bayramı neredeyse dini bir ayine dönüştürüldü.

Cumhuriyet Bayramı defalarca sudan bahaneler bulunarak sönük kutlamalarla geçiştirildi.

Benim çocukluğumun bayramları bir başkaydı.

Günler öncesinden hazırlanırdık, heyecan içinde olurduk, hele törenlerde şiir okuyacaklarımız varsa aramızda onların havasından geçilmezdi.

Törenlerde trampet takımında olmak, bayrak ya da flama taşımak her çocuğa gurur verirdi.

Ama bu iktidar döneminde bunların hepsi yok edildi.

Karşı devrimciler ve karşı devrime su taşıyan sözde devrimciler Atatürk'ün peygamber olmadığını, artık bir kenara atılması gerektiğini, Atatürkçülüğün ve ilkelerinin “sıktığını” söylemeye başladılar.

Ancak buna rağmen halkın yüreğindeki Atatürk sevgisini, Cumhuriyet aşkını tamamen silemediler.

Bu 23 Nisan benim için çok farklı ve anlamlı oldu.

Kızım Peri artık tam 6 yaşında. Bu yıl anaokulundaydı, gelecek yıl ilkokul birinci sınıfta olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları öğrencisi olan kızım bu yıl ilk kez gerçek anlamda 23 Nisan törenlerine katılarak “anaokulu korosunda” yer aldı.

O'nun bu ilk deneyiminde yanında olmak beni çok çok mutlu ettiği gibi uzun yıllar öncesine götürdü.

Bir çocuk gibi ben de 23 Nisan coşkusuna kaptırdım kendimi.

Marşlara eşlik ettim, çocukların arasında koşup eğlendim, “Keşke” dedim kendi kendime “Ben de kaydıraktan kaysam, salıncakta sallansam, hoplayıp zıplasam, kovalamaca oynasam.”

Gerçi hepsini yapabilirdim ama onca çocuktan sıra gelmediği için olmadı.

Güzel ve bana göre anlamlı bir 23 Nisan'ı geride bıraktık.

Bir günümü kızımla birlikte her türlü kötülükten uzak “saf bir ortamda” geçirdim.

Keşke her günümüzü bu hale getirebilsek.