75 milyar dolarlık bir Varlık Fonu öyküsü

Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'nin kuruluşu üzerinden üç yıl geçti. Koca koca kamu bankaları Ziraat, Halk, Borsa İstanbul, THY (kamu payı), ÇAYKUR, BOTAŞ, Milli Piyango hepsi TVF'nin malı oldu. Yine de memleket ekonomisi adına ciddi bir “varlık” gösteremedi.

İlk yönetim “beklentileri karşılamadı” gerekçesiyle görevden alındı.

Cumhurbaşkanı TVF A.Ş.'nin başına “patron” olarak kendini yardımcı olarak da damadı Berat Albayrak'ı getirdi.

★★★

Şimdi TVF bünyesindeki Milli Piyango'nun işletme hakkı 10 yıllığına Demirören-Sisal ortaklığına devredileceği konuşuluyor. Daha doğrusu hizmet alım sözleşmesinin yakında onaylanacağı.

Aslında bu devir, medyayı saraya bağlama operasyonların tamamlayıcı bir yeni halkası. Doğan Medya Grubu'nun Demirören'e Cumhurbaşkanı talimatıyla Ziraat Bankası kredisi kullanılarak devredildiğini anımsayalım.

★★★

Kamu sermayeli banka ve kuruluşların ibretlik manzarasına bakarken, ulaştığım bir bilgi Varlık Fonu'nun varlık gösteremeyişine biraz ışık tutuyor.

YÜZDE 3 FAİZLE 75 MİLYAR DOLAR

Meğer TVF, kurulduktan kısa süre sonra, Türkiye'ye yüklü bir finansman sağlayacağını taahhüt eden bir girişimciyle anlaşmış Yurtdışı bağlantıları çok güçlü olan girişimci, TVF'ye dünya piyasalarındaki emeklilik, aile, sigorta ve yatırım fonları ve vakıf fonları yönetimindeki kaynakları “Yüzde 3 vade ve 35 yıl vadeyle Türkiye'ye getiririm” demiş. Garanti olarak da TVF bünyesindeki varlıkların temettü geliri gösterilecekmiş.

★★★

Hedef 75 milyar dolarmış. Hazırlanan programa göre dört paket halinde 15+20+20+20'şer milyar dolarlık bu finansmanın 6 ile 8'er aylık süreler içinde getirilmesi planlanmış.

Plana göre 15 milyar dolarlık ilk finansman paketinin üç katı bir varlığın TVF bünyesine transferi öngörülmüş.

TVF'deki varlıkların temettü gelirlerinin Türkiye dışındaki bir hesapta toplanması düşünülmüş.

Sağlanacak finansman için TVF bünyesindeki varlıklar gösterileceği için, bu varlıkların değer tespitinin yapılması, bu anlaşmanın can alıcı noktasını oluşturuyormuş. Fakat iş tam bu noktada düğümlenmiş ve tıkanmış. Fon'a devredilen kamu şirketlerinin değer tespitine yönelik değerleme ve hukuki inceleme çalışmaları engellenmiş.

Kim, neden engellemiş bu taahhütte bulunan şirket kime bulunan şirket kim?

Bu konuya devam edeceğim.

‘Hukuk herkese lazım' diyen firari

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, süresi 5 Mayıs'ta dolduğu halde Esenler Otogarı'nı işletmeye devam eden Avter lehine karar verdi. Mal sahibi İBB, Avter'i çıkaramasın, otogarda yıkım kararı veremesin diye, Galip Öztürk'ün kızı Ayten Öztürk Ünal'ın yönettiği şirketin ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Bu karar üzerine Galip Öztürk “Hukuk herkese lazım” diye tweet attı.

Evet. Adam öldürmeye azmettirme suçundan verilen ömür boyu hapis cezasının ardından son olarak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun hakkında “infazın devamına” karar verdiği ve halihazırda “dışarıda” olan Galip Öztürk. İBB iştiraki İSPARK, otogarda sadece binek araç turnikesini devralabildi.

Avter, bayramla trafiği artan otobüslerden para toplamayı sürdürüyor.

“Hukuk herkese lazım”daki “herkes”i ise herkes biliyor.

“Utkucum Utkucum”

TRT 9 yaşındaki bir çocuğun sesini kesti. Telefonla katıldığı canlı yayında Kaz Dağları'ndaki ağaç katliamını dile getirecekken “Utkucum utkucum he he he” diye durduruldu. Utku'nun evine giden elektrik faturasından pay alan TRT onun iki cümlesinden korktu.

Muhtemelen bir çocuğu terörle suçlayamayacağı için de “günlük olaylar” gibi garip ifadeler geçen bir açıklama yaptı.

Her vatandaşın elektrik faturasından pay alıp sadece AKP'ye hizmet eden TRT, bir süredir Kamu İhale Kanunu kapsamında da değil. Faaliyet raporlarını yayınlamaya da tenezzül etmiyor. Kurumun son faaliyet raporu 2016 tarihli.

Bitmedi. Sayıştay'ın TRT hesaplarıyla ilgili denetim raporu 2016 yılında 205 sayfayken 2017'de 83 sayfaya düştü.

Şimdi kuşa dönmüş son rapordan hâlâ anlam taşıyan birkaç veri

– 1 milyar 472 milyon 969 bin TL bandrol geliri

– 690 milyon 177 bin TL elektrik payı

– 233 milyon 979 bin TL ilan reklam

Halktan yüz milyonlar liralık pay alan TRT 2017'de 1 milyar 131 milyon 302 bin TL'yi kurum dışına aktardı. Milletvekili sorusuna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “ticari sır” diye yanıt veriyor.

Ben bir tv muhabiri olsam, Utku'yu bulup cümlesini tamamlamasını isterdim.