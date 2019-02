İBB ve “şeffaflık” sözü

“Hangi kaynaktan gelirse gelsin, belediye bütçesine giren her kuruşta, herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımlarımızı ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağı titiz bir şekilde değerlendirecek ve sonra adımlarımızı atacağız. Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilginin, belgenin açık olduğu bir şekilde yürüteceğiz.”

Topluma “şeffaflık” sözü veren bu alıntı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından. Dünkü törende 31 Mart'taki yerel seçimler için Adalet ve Kalkınma Partisi'nce hazırlanan seçim manifestosunun 10. Maddesi olarak açıklandı.

“Her faaliyetimizi milletimizin gözü önünde, her türlü bilginin, belgenin açık olduğu bir şekilde yürüteceği” taahhüdünün verdiği güçle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) nedense kamuoyuyla paylaşmadığı “STK-Okul-Yurt Faaliyet Raporu 2018” raporundan bilgi aktarmayı sürdürüyoruz.

Pazartesi ve çarşamba günü yayımlanan iki yazı, okurlardan çok sayıda soru gelmesine yol açtı. Yer ölçüsünde paylaşacağız. Örneğin, İBB raporunda toplam 7.7 milyon TL hizmet maliyeti olduğu belirtilen 15 Temmuz Derneği'ne aktarılan kaynağın dağılımı merak edilmiş.

– 15 Temmuz Derneği: İBB'nin dernek ile yapılan protokoller kapsamında 7.7 milyon TL'lik “hizmet maliyeti” verisi raporda yer alıyor. Bunun 2.3 milyon TL'si personel, 1.5 milyon TL'si bakım onarım tadilat, 1.1 milyon TL'sini proje, (2018'de aktarılan tutarın ne projesi karşılığı olduğuna dair detay yok) 1 milyon TL'si eğitim materyalleri, 630 bin TL'si ulaşım-araç, 600 bin TL'sini ise tanıtım-medya, 117 bin TL'sini tefriş oluşturuyor.

– İlim Yayma Vakfı: Belediye kasasından toplam 9.4 milyon TL'ye karşılık gelen destek verilen bu vakfın, aldığı payın en yüksek kalemini 6.5 milyon TL ile tefriş oluşturuyor. Bunu 1.7 milyon TL ile bakım onarım tadilat, 839 bin TL'sini yeme içme, 196 bin TL'sini “beyaz gezi”, 80 bin TL'sini ulaşım oluşturuyor.

İlk kurucuları arasında Turgut Özal ve Korkut Özal'ın da yer aldığı vakfın şu andaki Başkanvekili Bilal Erdoğan. Yönetiminde eski İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da yer alıyor.

– Türkiye Maarif Vakfı: İBB raporuna göre bu vakfa 26 milyon 490 bin TL destek sağlanmış. Bu tutarın 25.5 milyon TL'lik kısmını bakım onarım oluşturuyor. Raporda tefrişe 1 milyon 480 bin TL ayrıldığı belirtiliyor. (Ancak bu durumda toplam 27 milyon TL'ye yaklaşacağı için raporun 16'ncı sayfasındaki hesapta küçük bir maddi hata yapılma ihtimali mevcut.)

Yasayla kurulan Türkiye Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı dışında yurtdışında Türkiye Cumhuriyeti adına doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vakfı kasım ayındaki grup toplantısında “Maarif Vakfımız 32 ülkedeki 165 okulu ile Türkiye'nin dünyadaki eğitim gücü olarak her yıl büyüyerek yoluna devam ediyor” diye anmıştı.

– Önder İmam Hatipliler Derneği: İBB raporunda “hizmet maliyeti” 13.3 milyon TL olarak açıklanan destek kalemlerinde ilk sırayı 6.5 milyon TL ile bakım onarım tadilat alıyor. Bunu 4.7 milyon TL ile tefriş, 2 milyon TL ile ulaşım harcaması izliyor. İBB'nin destek verdiği Önder İmam Hatipliler'in adını taşıyan 7 öğrenci yurdunun semtleri şöyle:

Çekmeköy, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Ümraniye, Fatih, Bağcılar, Üsküdar. İBB vakıf ve derneklerin yanı sıra 123 İmam Hatip okuluna bakım onarım hizmeti vermiş. Raporda bu çalışmalar kapsamında 8.7 milyon TL harcama yapıldığı belirtiliyor.

“Belediye bütçesine giren her kuruşta herkesin hakkı olduğunu” biz de hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.