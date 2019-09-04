Salda, Ankara ile Millet

Sadece ülkemizde değil dünyada da benzeri olmayan Salda Gölü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ziyaretiyle yeniden gündemde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetiyle gerçekleşen ziyarette, hukuki süreçlere aykırı olarak ihale edilen Salda Millet Bahçesi'nin yapılaşmaya yol açmayacağı bir kez daha vurgulandı. TOKİ'nin (Toplu Konut İdaresi) temmuz sonundaki ihalesi, açık usulde olmasına karşın teklif veren firmalar duyurulmamıştı. Konuya firmaların listesiyle birlikte burada daha önce yer verdik. Üzerinden bir ayı aşkın zaman geçmesine karşın değerlendirmenin sürdüğü anlaşılıyor.

BU AY DÖRT İHALE

Yüksek enflasyon, ekonomideki küçülme ve müteahhit hak edişlerinde yaşanan ödeme güçlüklerine karşın millet bahçesi ihalelerinin sürmesi, konunun Cumhurbaşkanlığı nezdindeki öneminin epeyce büyük olduğunu gösteriyor.

TOKİ bu ay da dört Millet Bahçesi ihalesi yapacak. 4 Eylül'de (yani bugün) Malatya, 10 Eylül'de Trabzon Vakfıkebir, 23 Eylül'de de Muş Milllet Bahçesi için. İlanlara göre ihale edilecek millet bahçesi alanları 32 bin metrekare ile 120 bin metrekare arasında değişiyor. (Küsuratı yuvarladım.) Kuşkusuz proje maliyetleri de kurulacağı alanın büyüklüğüne göre değişecek. Toplamda, ihale büyüklükleri itibariyle milyarlardan söz edilecek noktaya geldik.

İHALE USULÜ

Millet Bahçesi ihaleleri, genellikle Kamu İhale Yasası'nın açık ihale usulüne göre yapılıyor. Açık ihale, yasadaki ilk temel usul. Bu yöntemde rekabet ve eşitliğin sağlanacağı varsayılıyor. Gerçekten de gerek TOKİ duyurusunda gerekse EKAP'taki bilgilere baktığınızda, isteklilerde aranan koşulların sayısı ve özellikleri bu rekabetin gözetileceği izlenimin veriyor.

ANKARA MİLLET BAHÇESİ

Gelin görün ki pek çok millet bahçesi ihalesinde açık ihale usulünü tercih eden TOKİ, Ankara Millet Bahçesi'nde farklı bir yol tercih etti. Şu ana dek planlanan en büyük millet bahçesi olan Ankara Millet Bahçesi'nin ihalesi “pazarlık” usulüyle (Kamu İhale Yasası 21/b) yapıldı. Nedeni mi? Bilen yok. Daha doğrusu nedeni mutlaka biliniyordur da açıklamaya tenezzül eden yok.

Geçtiğimiz mart ayında yapılan bu ihaleyi de burada duyurmuş ve yaklaşık 400 milyon TL büyüklükteki bir ihalenin neden duyurulmadığını sormuştum. Tabii ki yanıt gelmedi. Bittiğinde Ankara'nın tüm çehresini, fiziki ve sosyo kültürel açıdan değiştirecek bu proje, 1 milyon 700 bin metrekare alanı kapsayacak.

Tam adı “AKM (Atatürk Kültür Merkezi) 1. Etap Millet Bahçesi ile Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olan Ankara Millet Bahçesi ihalesinde duyuru yapma zorunluluğu yoktu yasaya göre. Diğer bütün millet bahçelerini sitesinde ilan edip koşulları sıralayan TOKİ; iş Ankara ve 400 milyon TL'lik projeye gelince bunu yapmadı.

Mutlaka bir bildiği vardır. Saray'a yakın firmaların (Limak, Mapa, Özaltın, REC Uluslar arası, ASL gibi) davet edildiği ihalede en düşük teklifi 398.5 milyon TL ile Yapı ve Yapı vermişti. Şirket, Etiler Polis Okulu arazisi olarak bilinen İstanbul'un en değerli taşınmazlarından birine üç kuleli rezidansları yapmaya başlayan şirket. Ankara Millet Bahçesi, Ankara'nın çehresini değiştirecek dedik. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi de değişen yönetimin ardından Ulus ve Kızılay'ın yeniden düzenleme hazırlığı içinde. Başkan Mansur Yavaş'ın, Ankara Millet Bahçesi'ne nasıl baktığı konusu Ankara'nın geleceği için çok yönlü önem taşıyor.