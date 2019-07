Akif Akay, çok zinde, çok hevesli ve yüreği hizmet için atıyor

Belediye Başkanı Akif Akay, birçok Adanalının olduğu gibi benim de yıllardır tanıdığım bir kişidir. Hatta biz Akif Bey ile yakın köylerden oluruz. İkimiz de ova çocuğuyuz. Ben İsahacılı Köyü'nden Akif Akay da hemen karşıdaki Terliksiz Köyü'ndendir. Ayrıca Akif Akay'ı hem Adana'ya uzun yıllar hizmet verdiği Bir-Lab Laboratuvarı'ndaki çalışmalarından hem de bir dönem yürüttüğü CHP Adana İl Başkanlığı'ndan tanırım. Bu dönemde kendisiyle ilgili bir anım da var. Bir gün bir yakınımla ilgili tayin işi vardı, yanına gittiğimde kendisi CHP İl Başkanı olarak duyarlılık gösterdi ve beni bakanlığa yönlendirerek işimi çözdü, bu nedenle Akif Akay'ın iyiliğini unutmam mümkün değil.

Yıllarca CHP'nin değişik kademelerinde görev yapan, aday adaylıkları ve adaylıkları olan Akif Akay, bileğinin hakkıyla şimdiki makamına gelmiş bir insandır. Çünkü resmen dişiyle tırnağıyla kazıyıp geldi. Ben de Akif Akay'ı kutlamak için biraz ortalığın durulmasını bekledim. Çünkü çok kalabalıktı, herkes Akif abilerine “hayırlı olsun”a gidiyordu. Akif Başkan'ı ziyaret sırasında kendisiyle ilgili, Adana ile ilgili çok güzel bir sohbet yaptık. Bana önemli mesajlar verdi.

Bunlardan en önemlisi Akif Akay'ı son derece umutlu gördüm. Kendisi Seyhan'daki işsizlik, yoksulluk probleminin altını çizdikten sonra geleceğe yönelik neden umutlu olduğunu da anlattı. Akay'a göre bugün Adana'nın tüm kamu ve sivil kurumlarında bir birliktelik ruhu mevcut olmuş durumda. Bunu da şu sözlerde ifade etti bana:

“Adana'da şu an hiç görmediğim bir birliktelik görüyorum, Vali Bey'in bu konuda çok ciddi etkisi var. Ama insanlar da artık aynı gemide olduğumuzu fark etmişler, sıkıntının boyutu anlaşılmış durumda, geçmişte hep ‘ben' denirdi. Fakat şimdi kiminle konuşursak konuşalım herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor, ben bütün olumsuzluklara rağmen işin olumlu yanını bu olduğunu düşünüyorum ve işin içinden çıkacağımıza inanıyorum. Zaten Adana'nın stratejik kaynakları var, buna tarım, sanayi ve turizmi de dahil edebiliriz, sonuçta son derece ciddi kaynakların doğru kullanılması ve kaynakların bulunmasıyla Adana'nın düze çıkacağına inanıyorum.”

Akif Akay, “Zaman zaman Yüreğir Belediye Başkanı'yla yan yana geliyoruz, bir şey yapabilir miyiz diye düşünüyoruz” derken, parti ayrımının ortadan kalktığını ve Adana için partilerüstü bir yaklaşım olduğunu ima ediyor.

Akif Akay şöyle devam ediyor: “Adana'da yıllardır bir Adanalılık ruhumuz olmadı, şimdi bir dayanışmayı barındırıyor. Adana modern tarımın, modern sanayinin ilk yapıldığı şehir. Çukurova dünyada en önemli üç ovadan birisi, ürün çeşitliliği açısından dünyanın en zengin ovası, en çok üreten bölgelerden birisi ancak bunların pazarlanması gibi sıkıntılarımız var. Bunların da aşılacağını düşünüyorum.“

Seyhan Belediye Başkanımız bu arada sıkıntıları da ortaya koyuyor. “Şu an tarım geliri anlamında 7., 8. sıradayız. Adana'nın tarım geliri Mersin'den Antalya'dan az. Bu nedenle kırsal kalkınma bizim birinci önceliğimiz. Şu an çok ciddi olarak bununu üzerinde çalışıyoruz çünkü tarım sektörü üretimi, istihdamı, Adana'da refah düzeyini, köyden şehre göç zorunluluğunu kaldıracak etkenlerden birisi” sözleriyle Seyhan'ın tarım potansiyelini değerlendireceklerinin altını çiziyor.

Ben Akif Akay'a “Seyhan'da en öncelik verdiğiniz konular ne olacak?” diye de sordum ve şu cevabı aldım:

“Engelliler, yaşlılar, çocuklar, kadınlar, dar gelirliler gibi toplumda dezavantajlı kesimlerin gelirlerini nasıl artırırız, giderlerini nasıl azaltırız, bunların sosyal yaşam içindeki yerlerini nasıl düzenleriz, bizim üretim dışındaki temel hedeflerimiz bunlar. Kısa zaman içinde lüks bir bina yapmak, yapı yapmak gibi bir düşüncemiz yok, önce fizyolojik ihtiyaçların karşılanması, sanat, spor, kültür hizmetleri de bunun hemen arkasından gelen kısım. Teröre, uyuşturucuya yönelme, boşanmaların, intiharların artması gibi sıkıntıları en aza indirmek durumundayız.”

Seyhan'da önceden yapılan hizmetlerin devamlılığı konusunda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın hakkını vererek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız, Seyhan'a hizmetler yapmış, biz de o yapıların bitmeyenlerin bitirilmesine, bitmiş olanların verimli kullanılmasına çalışacağız. Kent meydanını kısım kısım bitireceğiz, tamamını hizmete sokacağız” dedi. Belediyenin park bahçe, yol, temizlik gibi olmazsa olmaz hizmetlerinin dışında kent meydanı bitmeden büyük ölçekli işlere ancak tam anlamda gelir gider dengesini sağladığımız zaman girişilebileceğini beyan etti. “Başka bir yapıya girişme gibi bir niyetimiz yok” diyerek belediyenin gerçeklerini de ortaya koyuyor.

Evet, Seyhan Belediye Başkanımız Akif Akay'ın mesajları böyle.

Ben kendisini çok zinde, çalışmaya çok hevesli, yüreğinin Seyhan için attığını gördüm. Sayın Başkan kendinden emin, sakin, güçlü duruyor.

Biz de sayın Akif Akay'a Seyhanlı için girdiği bu yolda elimizden gelen desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Çünkü Akay'ın da söylediği gibi Seyhan demek Adana demek…

MERSİN KAMU HASTANELERİNDE NELER OLUYOR?

Bana sık sık vatandaşlardan çeşitli konularda şikayetler, istekler, öneriler geliyor. Ben de bunların içinden gerçekten halkın büyük bölümünün sıkıntı duyabileceği konruları eleyip buradan gündeme getiriyorum. Amacım bu yolla, yetkilileri uyarıp, uyandırıp sorunların çözülmesini sağlamak. İşte yine böyle bir konuda Mersinli okurlarımdan geldi.

Efendim, gelen şikayetlere göre Mersin Toros Devlet Hastanesi'nde vatandaş isyanda. Çünkü mevcut devlet hastanesinin kapanması ile Mersin'de merkezde Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi olmak üzere iki ayrı kurumda sağlık hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüğü, Mezitli ve Yenişehir olmak üzere iki ayrı noktada da polklinik hizmeti veriyor. Mut, Anamur, Silifke, Erdemli, Tarsus ilçelerinde de uzman doktor görevlendirilmesi Mersin Toros Devlet hastanesi'nden yapılıyor.

Ancak doktor görevlendirmelerde yaşanan düzensizliğin faturasını hastalar çekiyor. Hastanede, bazı poliklinik hizmetleri doktorların ilçelerde görevlendirilmesi nedeniyle hastaların randevu almış olmasına rağmen verilemiyor. Örneğin iki beyin cerrahı uzmanı olan hastanede bir cerrah Mezitli Semt Polikliniği sorumlusu olduğu için sürekli aynı noktadayken diğer cerrah ise 3 aylığına Mersin'in Mut İlçesi'ne görevlendirilmiş durumda. Doktorların normal şartlarda en uzun görevlendirme süresi 15 gün olması gerekirken hastane yönetimi tarafından 2'şer 3'er aylık görevlendirmeler yapılarak hastalar mağdur ediliyormuş.

Çalışana mobbing iddiaları da gündemde. Görevlendirilen doktorlara yönetim tarafından yapılan yanlışları gördüğü ve karşı çıktığı için mobbing yapıldığı iddiaları var.

Ayrıca dünya standartları günlük 40 hasta muayenesiyken mevcut doktorlar günde 100 hastaya bakıyorlarmış. Bunda, döner sermaye payını artırmak isteği gibi iddialar da var.

Hatta aralarında 100 hasta muayene ettikten sonra 10 ayrı ameliyat yapan ve aynı oranda ultrason yapan doktorlar dahi olduğu söyleniyor.

Okurlarım, bu iddiaları gündeme taşıyor ve “Mersin merkezdeki hastalar Şehir Hastanesi'ne gitsin diye mi bu uygulama yapılıyor acaba?” diye soruyorlar.

Gerçekten biz de bu vahim iddiaları Mersin İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahcacı ile Başhekim Dr. Cemil Kul'a soruyoruz.

Mersin'de sağlıktaki bu iddialar sizin kulağınıza gelmiyor mu? Bu konuda ne yaptınız? Bize kadar ulaşan bu konuları sizin bilmemeniz imkan dahilinde mi?

Bakın sayın İl Sağlık Müdürü ve sayın Başhekim! Bunlar çok ciddi sağlık konuları. Direkt halk sağlığını ilgilendiriyor.

Mersinliler nasıl da ayrıntılı olarak bana yazmışlar.

Vatandaşlar yazmazsa elbette ben bunları bilemem. Ama siz sağlık hizmetinin en üzerindesiniz, sağlığın içindesiniz. Sizin bilmeniz lazım.

Sizlerden bu konudaki çözümlerinizi bekliyorum.

Emin olun ki Mersin'de sağlık alanında güzel adımlar atılırsa yanlışlar düzeltilirse onları da bu sütunlardan dile getireceğim.

Herkese sağlıklı günler…