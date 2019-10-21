Devlet ihalesini nasıl kaparsın?

Size ciddi bir teklifim var. İşi oturtursak paraya para demeyeceğiz. Markette, pazarda üçün beşin hesabını yapmayacağız…

Biz de çeşme akarken cebimizi dolduralım. Hem memlekete, hem de halka hizmetimizi sunalım! Muteber insan olalım…

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Öncelikle AKP'ye yandaş bir politika izleyerek başlayacağız. “Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz, Uzun Adam'ı yedirmeyiz” deyip gönülleri kazanacağız.

Muhaliflere yüklenip, onlara paralel, devlet düşmanı, terörist, haşhaşi diyerek nefes aldırmayacağız.

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Macera aramamıza gerek yok! Nasıl yapacağımızı “Sayıştay raporları” gayet güzel anlatıyor. Aynı adımları tekrarlayacağız…

Hemen ortak bir şirket kuruyoruz. Arkasından devlet ihalesi kovalıyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta, ihalenin “birim fiyatlı” olmasında…

Artık otoyol mu olur, köprü mü, duble yol mu, tren yolu mu? Tünel, gar, liman, hastane, fark etmez neticede… Kallavilerden bir tanesini gözümüze kestirip dalacağız kısmetimize…

Diyelim ki Bayburt'a ikinci hızlı tren yolu yapacaklar. Hop oradayız. İhale şartnamesini okumamıza bile gerek yok. Gerekirse bize göre değişiklik yapıyorlar. Sağ olsunlar!

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İhale 650 milyon liralık… Sordular bize; “Kaça yaparsınız?” diye… Siz karışmayın, bana bırakın. Teklifimizi açıklıyorum “480 milyona yaparız” diyorum!

Devletin mühendisleri ölçmüş, biçmiş, 650 milyon hesap etmiş. Nasıl yapacağız 480 milyona?

Uzatmayın! Tamam, 5 daha indim! Aldık mı 475 milyona? “Bu para milletimize feda!” dedik mi bir de “hayırsever” derler bize iyi mi?

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Birim fiyatlı ihalede tren yolunu kaptık. Projenin bütünü güzergâh kazısı, menfez tahkimatı, dolgu, sinyalizasyon gibi çeşitli… Hepsinin fiyatı ayrı…

Biz hiç o işlere karışmıyoruz. En basitinden başlıyoruz. Güzergâhı kazıyoruz. Kaça? İhaleyi 475 milyona mı almıştık? O zaman 250 milyona! Devletin aynı iş için çıkardığı maliyetin 15 katına…

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Başka basit iş var mı? Dolgu işleri… Ona da yaz 200 milyon lira… Devletin hesapladığının 30 katına!

İhaleyi verirken toplamda düşük teklif vermiştik. İki kalemi hallettik de diğer bütün işler için kaldı mı bize 25 milyon lira?

Onunla da tamamlayamayacağımıza göre biz 450 milyonumuzu alır, kusura bakmayın kalanı 25 milyona yapamayacağız der, ağzımızı siler, masadan kalkarız.

Kalan işler için devlet yeniden ihale açar. Artık eksiği gediği o tamamlar. Var olsunlar!

İşe nasıl başlarsın?

Peki, işe başlamak için parayı nereden bulacağız? Orası kolay! Vakit kaybetmeden kamu bankalarından birine gidip aldığımız ihaleyi teminat gösterip, başlangıç kredisi rica edeceğiz.

Onlar bu işlere çok meraklı… Kredi limitimizin olup olmamasının onlar için pek bir önemi yok! Kopardık mı parayı? Hallettik kabasını!

Ver taşerona kaporayı, işe başlasın. Bir de biz mi uğraşacağız? Başka ihaleler var. Onları kovalayacağız!

İşin güzel tarafı bunların hepsi ticaret sırrı! Bilip de açıklayan namussuz, şerefsiz, vatan haini, casus ilan edilecek!

Tabii ki paydaşlarımızı da unutmayacağız. Gerekirse havuza da üç yüz beş yüz bir şeyler atarız.

Türkiye'nin önünü açtılar!

AKP iktidara geldiğinde ilk icraatı ihale mevzuatının Avrupa Birliği Standartlarına çıkarılmasıydı. Hemen Kamu İhale Kanunu değişti.

Olmuştu ama olmamıştı… O haliyle istenilen her firma ihaleyi alamıyordu. İhale adrese teslim edilemiyordu.

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Kamu İhale Kanunu yine değiştirildi. Haliyle ayıp oldu! Diğer yandaşa uymuyordu! Ayakları açıkta kalıyordu.

Yine değişti. Bu sefer de tuzu eksik kalmıştı… Öteki yandaş firma doymuyordu. Yine değiştirelim dediler. “Yakıştı mı size?” diye başka bir yandaşın, eşin, dostun firması çıkmaz mı ortaya? Onları da kırmak olmazdı…

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Değişti, değişti, değişti… Elli defa, yüz defa, yüz elli defa değişti… Kesmedi! Değişmeler devam ediyordu.

Baktılar olmayacak, ihalesiz ihale vermeye başladılar. Kamu ihalelerine fesat karıştırmak hapis yatmayı gerektiren suç olmaktan çıkarttılar. Oh be! Seni de beni de rahatlattılar!

Türkiye beşten büyük mü?

Dünya Bankası'nın yayımladığı verilere göre, dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk 10 şirketten 5 tanesi Türkiye'den…

Tam 197 ülke içinden, Türkiye gibi can çekişen bir ekonomiden, “5 şirket” ki hepsi inşaat işinde, dünyanın ilk 10'u içerisinde… Geri kalan binlerce şirket ihalelerin piyonları gibi…

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Enerjiden yola, köprüden ve barajlara, kanalizasyondan havalimanına, doğalgazdan demiryolu hatlarına… Nerede hazine garantili iş varsa bu şirketler hep orada… Doyamadılar imza atmaya…

Dünya Bankası'nın bile dikkatini çekti. Kimse de çıkıp “Türkiye 5'ten büyüktür” demedi! Şu şansa bakın ki iktidara yakın olmaları ortak özellikleri…