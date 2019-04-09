Doların yol haritası

Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından, yoruldum. Sanki dolar kuru için yazılmış dizeler… Yüksek faiz, yüksek döviz ülke ekonomisini ne kadar aşındırıyorsa, emin olun dalgalı kur da aynı oranda hırpalar…

Belirsizlik kararsızlığı, kararsızlık korkuyu tetikler. Korku panikletir, yanlış yaptırır, yıpratır. Zira müjdeyi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal vermişti. “Seçimden sonra dolar 5 liranın altına inecek” demişti. Belirsizliği bitirmişti.

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Ben kendisine güvenip dolarımı 5.30'dan bozdum! Koskoca “hükümet yetkilisi” diyerek çevreme de bozdurttum. Makbuzu nereye yolluyorum? Yalnız ne safmışım! Bir umut seçimden sonra söylemler değişir, biraz adalet gelir, biraz demokrasi kendini gösterir, reformlar falan olur diye düşünüyorum ki… Cumhurbaşkanı o küçük ihtimali de konuşmasıyla sildi attı. Bir mazbata uğruna ne ekonomiler batıyor… Doları dış mihraklar değil, vatandaşlar uçuruyor. Yerli yatırımcıların döviz mevduatında 181 milyar dolara çıkmasını yetkililer nasıl açıklıyor? “İnsanlar bizim ülkeyi yönetmemize güvenmiyor, el alemin parasını stokluyor” mu diyor?

Para ürkektir. En yakın arkadaşları adalet ve güvendir. Onlar olmazsa para da takılmaz ortamlarda… Sen sabaha kadar boş nargileciler gibi içeri davet et, girmez dükkana…

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Önceleri “ileri demokrasi” diyorlardı. Demokrasi o kadar ileri gitti ki, gözle görünmez hale geldi. Ufukta kayboldu, dönmedi geri… Bu yüzden mi bitirmiyorlar seçimi?

AKP'nin İstanbul'da seçimi kaybettiğini kabul etmeyeceğine dair kuşkular çoğalıyor. Böyle bir durum olursa özgürlüklerde üçüncü dünya ülkesinden bir alt lige düşeriz. Bir alt lig var mı diye sorarsanız, gerekirse yaratırız! Bu kafayla ne ülkede ne de ekonomide reform falan olmaz! Demokrasinin işlemediği ülkede reform yapsan kime ne?

Belli ki dolar 6 lira da olsa, 16 lira da olsa kadim milletimizin yarısı için bir şey değişmeyecek. Lakin fena hissedecek.

Petrolü dışarıdan ne ile alıyorsun? Dolar! Doğalgazı? Dolar! Sığırı? Dolar! Soğanı? Dolar! Patatesi? Dolar! Samanı? Dolar! Hissetmezlerse daha çok yolu var.

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Peki, yazın ne olacak? Hilafsız yükselecek. Yükselmezse vatandaş dövize daha da çok yüklenecek. Elindekini satmayacak.

Döviz kurunun artmaması için faizi artırırsanız sıcak para gelir, lakin bu piyasayı bitirir. Ekonomiyi ayakta tutan kredilerdir. Bankaların kredi olarak dağıtabileceği çeyiz de bitti.

Türkiye iki uçlu değneği tuttu! Para piyasalarının da bir limiti var. Uyguladığımız dış politikanın sonuçlarına gelirsek… Hesap her türlü bize kilitlenecek. Ya S-400'leri alıp ekonominin anasını ağlatacağız. Giden doların arkasında el sallayacağız. Ya da ödenen 2.5 milyar dolar füze parasıyla mangal yapacağız!

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Not: YouTube hesabı açtım, tüm bunları üç boyutlu anlattım… “Seçim sonrası doların yol haritası” diye aratın. Bulun, abone olun!