Ekonomiyi ben mahvettim!

“Türkiye ekonomisinin sorumlusu benim, ben! Şu anda devletin başında kim var? Tayyip Erdoğan var” dedi. Beni korumak için mi söylüyor bilemedim şimdi!

Hele “Yerel seçimler bitecek. Bunlar sanki Türkiye'nin ekonomisini düzeltecek” demesi bir şeylerin bozuk olduğunun göstergesi. Demek ki benden memnun değil kendisi… Yerin dibine girdim sanki… İçim elvermedi… İtiraf etme zamanı geldi.

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Çekilin… Kara Murat benim… Her şeyi ben mahvettim. Ha düzeltebilir miyim? Düzeltemem ama bilmenizi istedim. Yaşanan ekonomik krizde kimsenin en ufak bir suçu yok. Ben yaptım. Durun, Hepsini anlatacağım…

“Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek” dedim. Bilimsel olsun istedim. Ekonomide “ahdim olsun” teorisini denedim. Başaracağıma dair içimde kalan son şüphe kırıntılarını giderdim.

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Meğer ahdim ile dolar arasında bağlantı yokmuş. Sonradan öğrendim! Nasıl böyle bir hataya göz yumabildim?

Tamam, işsizlik kriz yıllarından beter olabilir. Tamam, insanlar daha fakirdir. Tamam, enflasyon da yüksektir. Tamam, ülke de küçülebilir. Hiç bana sordunuz mu? Sorun bakalım niye?

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Kendisi İstanbul için “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” demişti. Oysa hepsi benim fikrimdi.

Bir kere inşaat ve beton şahsi hobim… Parayı buldum mu toprağa gömerim. Evleri yıkar, apartman dikerim. Apartmanı yıkar, rezidansa çeviririm. Ben esasında kuleleri daha çok severim.

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Tarımı bitirdim. Neden? İnsanlarımız köylerde sürünmesin, şehre gelsin istedim. Geldiler. 2 lira daha ucuza zerzevat alabilmek için tanzim kuyruklarına girdiler. Aldığı parayla ay sonunu getiremediler.

Örnek alsınlar diye 5 milyon Suriyeli soktum ülkeye… 40 milyar dolar harcadım gelenlere… Dağıttım bütün büyük şehirlere… İşgücünü artırdım, daha ne?

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Reform, önlem, destek paketlerini, Merkez Bankası kararlarını, para ve maliye politikalarını bizzat hazırladım. Kitabı okurken belli ki tam anlamamışım. Ekonomiyi batırdım!

Ülkeyi 17 yıldır yöneten bendim! Lütfen onlara bir şans daha verin. Denesinler bir görelim! Şahsım ve yaptıklarım adına halkımızdan özür dilerim.

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Aslında Erdoğan haklı… Ekonomiden sorumlu olduğunu hatırladı. Ya dış güçler? Ekonominin kötü gitmesinden onlar sorumluydu. Ne oldu da sorumluluğu üzerine aldı?

Esas merakım, Berat Albayrak ne iş yapıyor? Titri Hazine ve Maliye Bakanı diye geçiyor. Herkes onu ekonomiden sorumlu sanıyor, merak ediyor. Karar verin artık; ekonomiyi kim yönetiyor?