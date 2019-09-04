Enflasyona arkadaş kıyağı!

Açıklanan enflasyonu yazacağım da, yazarken sanki ciddiye alıyor da yazıyor gibi bir his uyanıyor. İnsan utanıyor!

Açıklanan enflasyon verilerinin özeti; geçen yıl 10 liraya aldığını bugün 11.5 liraya alıyorsun. Sen de buna inanıyorsun. Öyle bir mal varsa biz de alalım köşede dursun.

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Nitekim ağustos ayında enflasyon sepetini oluşturan 418 ürünün sadece 132'sinde düşüş yaşandı. Neredeyse iki katı ürünün, yani 243 maddenin fiyatı arttı. Kalan 43 ürünün fiyatı aynı kalmış.

Artık sepetteki o 132 ürüne nasıl yüklenmişlerse, 243 ürünün fiyat artışını baskıladığı gibi benzine, motorine, doğalgaza, çaya, sigaraya, harca, vergiye ve her şeye zam geldiği halde enflasyon neredeyse kıpırdamadı.

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İstanbul Ticaret Odası da enflasyonu açıkladı. Buna göre ağustos ayındaki fiyat artışları İstatistik Kurumu'nun açıkladığının tam 3 katı…

Biri devletin resmi kurumu, diğeri koskoca ticaret odası… Biri yanlış hesaplıyor demek fazla iyi niyetli… Biri piyasayı manipüle ediyor ama hangisi?

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Hazine ve Maliye Bakanı aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Bey'in Enerji Bakanlığı'ndan arkadaşı… İstatistik Kurumu'nun başına atandığından beri ülke ekonomisi başarıdan başarıya koşuyor!

Gelenek ve göreneklerimize göre damada para, altın, saat falan takılır. Hadi zenginsen belki ev, araba alınır. Ülkenin maliyesini emanet etmek, hazinesini vermek nedir?

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Faizler düşürülmeli ama baktılar olmuyor, gelen veriler desteklemiyor, o zaman bir şeyler yapmak, işi kalıbına uydurmak gerekiyor.

Enflasyon düşürülecek, düşür! Düştü işte… O zaman sıra geldi hızla faizleri düşürmeye… Kendi açıkladıkları verilere inanıp faiz düşürmeleri tedavisi olmayan hastalık gibi…

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Hastaneye gittin, laboratuvarda kan verdin. Görevliye de 200 lira ateşledin. Sonuçları aldın. Tansiyon gayet iyi, kan şekeri harika, kolesterol tam da olması gerektiği oranda…

Hâlbuki sen de biliyorsun sorunlu olduğunu… Belli ki bir yerde yığılıp kalacaksın. Hazırlıyorsun kendi sonunu… Tam da Türkiye ekonomisinin durumu…