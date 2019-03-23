Futbolcudan ucuz tank fabrikası!

Geçen hafta, Real Madrid Kulübü, Portekiz'in Porto Kulübü'nde forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'yu transfer ettiğini açıkladı.

Real Madrid'den yapılan resmi açıklamada, Militao için Porto ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncuyla 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.

Stoper mevkiinde görev yapan Brezilyalı futbolcu 21 yaşında… İspanyol basını, Real Madrid'in, Porto'ya 50 milyon Euro bonservis bedeli ödediğini açıkladı.

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Beş gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Arifiye'de Ana Bakım Fabrikası, Fırtına Obüsü, Poyraz mühimmat aracı, çeşitli paletli araçlar, dürbünler üreten önemli bir tesistir.

Savunma sanayimizdeki önemli bir yeri olan bu tesisi modernize etmemiz ve daha etkin kullanmamız şart hale gelmiştir.

Bunları sadece kamu hizmetleriyle gerçekleştirmeye kalktığımızda en az 50 milyon dolar gerekiyor.

Biz çok daha farklı adım attık… Gereken yatırımları yapmak modernizasyonu gerçekleştirmek üzere BMC'nin yüzde 50-50 Katar ile orada ortaklığımız var.

Aynı ortaklığı buraya da taşıdık. 25 yıllığına burayı BMC'ye yani Katar-Türk işbirliği olan yere kiraladık” açıklamasını yaptı.

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Futbol kulübü 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2025 yılına kadar 50 milyon Euro karşılığı anlaşıyor.

Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayimizdeki en önemli tesislerden birini 2044 yılına kadar 50 milyon dolar karşılığında, Katar'ın yarısına sahip olduğu şirkete kiralıyor.

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Bizim geleneklerimizde apartmanda komşunun getirdiği aşurenin tabağı bile boş olarak geri verilmez. “Allah kabul etsin” der alırsınız. Bir güzel yer sonra evde ne varsa tabağı doldurur geri verirsiniz. Adettendir.

Katar Şeyhi Türkiye'ye 500 milyon dolarlık uçak hediye etti. Daha pahalısı tarihte görülmedi. Sanki krallardan krallara hediyeler, ganimetler dönemi… Belli ki Türkiye tabağı boş göndermedi! Allah kabul etsin!

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Bu devretme işi, “parayla kiralamıyoruz 2044 yılına kadar bedavaya veriyoruz” demenin laciverti. Katar önce kendi misketini üretsin sonra Türkiye ile ortak yerli ve milli tank yapar.

Katar ortaklığı Türkiye'ye ne katar? Bilmediğimiz bir meydan savaşını falan mı kazandılar? Herhangi bir cihattan muzaffer olarak mı çıktılar? Türkiye ile beraber harbe mi katıldılar?

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Yıl 2015… Katar Emiri yaklaşık 1.5 milyon dolar rekor fiyatla satın aldığı taya “Erdoğan” adını koydu. Pistlerde koşturdu. Aynı Katar şimdi de Türkiye'de at koşturuyor.

Sahi, geçen yıl Katar Ekselansları 15 milyar dolar göndereceğini söyledi. Hani? Para geldi mi? Resmi olarak ülkeye böyle bir giriş görülmedi. Geldiyse nereye gitti? Yoksa EFT saati mi geçti?