Sizce kime ortak olacak Hazine?

Dünyanın gelişmiş ülkelerine inanamıyorum. Niye bizim yönetim sistemimizi örnek almıyor kimse? Bakın ne güzel yönetiliyor ülke! Salt Cumhurbaşkanı kararıyla, tek imzayla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlayan madde yürürlüğe girdi. Diğer ülkelerde var mı böyle rahat yönetim keyfi?

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Hazine dediğimiz, vergilerimizin toplandığı yer. Türkiye'nin para kasası… Bu kararname ile topladığı vergilerimizle hiçbir somut kriter olmadan gidip canı istediği şirketleri kurtarmak için ortak olabilecek.

Bu kararnamenin başka mantıklı bir açıklaması olmadığından; “şirketlere iştirak konusundaki düzenlemenin herhangi bir şirketin kurtarılması amacı taşımadığı” ifade edildi! Peki, sebebi neydi?

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Bir şirket zorda mı? Sahibi de tanıdık mı? Yazık değil mi ona? Oysa kalbi bir sözüne feda… Öyle deyip duruyor ortamlarda… Gel de şimdi devletin hazinesinin kaynaklarını ona açma! Şirketini kurtarma! Günah değil mi ona?

Ne güzel iş ya… İşler ters gidiyor, batıyorsun. Neyin var neyin yok kaybediyorsun. Oysa komşun, şirketini kötü yönetiyor, o da batıyor. Hop bir imza, Hazine ona ortak oluyor. Kurtardığı yetmiyor bir de ihya ediyor!

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Bu iş için Varlık Fonu kurulmuştu. Varlık Fonu da aynı yetkiye sahipti. Yetmedi mi? Hatta Erdoğan, cumhurbaşkanı kararıyla kendisini Varlık Fonu Başkanlığı'na getirdi.

Bu kararın ardından atama yetkisini kullanarak Varlık Fonu Başkanvekilliği'ne Hazine ve Maliye Bakanı'nı şu şansa bakın ki aynı zamanda damadı Berat Albayrak'ı yerleştirdi.

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Varlık Fonu'nun mantığı nedir? Her şeyden önce bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir fazlası olması gerekir ki biriktir. Bizde var mı? Yok!

Hazine nakit açığı 7 ayda 73.7 milyar liraya çıktı. Eğer Merkez Bankası'nda gelen ihtiyat akçesinin 21 milyarlık ilk ödemesi olmasaydı açık 94.8 milyar lira olacaktı. Hazine'de para yok ki Varlık Fonu'nda olsun!

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Para olsaydı kuvvetle muhtemel yandaşların bitmeyen projelerine ortak olacaktı. Yatırım adı altında destek atacaktı. İş yapmayan şirketleri satın alacaktı. Şimdi bu görev Hazine'nin üzerine kaldı!

Türkiye Hazinesi borçlanırken teminat göstermez. Teminatı kendisidir. Oysa Varlık Fonu eldeki şirketleri teminat gösterdi yine borç bulamadı. Yandaş şirketlerin de daha fazla bekleyecek takati kalmadı!

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İlk etapta İktidarın vazgeçemediği aşkı inşaat projelerine ortak olur Hazine… Eşi dostu enerji projelerine ittiler, şimdi onlara yardım da mı etmesinler? Diğerleri de sıralarını beklerler.

Ülkede 82 milyonuz, dayayın yeni vergileri, kurtarın yandaş şirketleri… Yapmadığınız şey mi? Alışığız biz, öderiz… Aramızda lafı olmaz… Batan yandaşın gözyaşlarına yürek dayanmaz!