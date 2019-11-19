Yine seçim otomobili mi?

Şaşmaz gösterge… Ne zaman yerli otomobil muhabbeti dönse, seçime gider bu ülke…

En son yerel seçimler öncesinde ilgili bakan Faruk Özlü seçim çalışmaları için gittiği 6 şehirde; Zonguldak, Sakarya, Konya, İzmir, Niğde ve Karabük'e “Fabrika burada olacak” sözü verdi! Nabza göre şerbet enjekte etti!

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Sonuç? Hiçbiri! Açıklamaya göre kazanan Gebze-Kocaeli…

Ortada açıklamalar dışında herhangi bir gelişme yok! Fabrika kurma için arsa topluyorlarmış. Planlarına göre 2021'de seri üretime başlayacaklarmış. Yerli araba 2022'de yollardaymış!

Oysa ilk satışı 2 yıl önce yapmıştı! Siftahı Cumhurbaşkanı alacaktı. Emin olun o arabaya biner, işe onunla gider? Düşünsenize korumalar son model Mercedes'lerde, Cumhurbaşkanı Babayiğit SLX'te!

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Bundan 4 yıl önce batık Saab otomobil markasının bir modelinin 2005 yılı kasası 40 milyon Euro ödeyerek satın alındı. O da 2018'de satışa sunulacaktı.

Sahi ona ne oldu? Milletin vergilerinden ödenen ve havaya giden 40 milyon Euro'nun hesabı soruldu mu?

Hadi hesap kitap bilmiyorum, 2007'den beri yollarda olan yerli ve milli otomobilin bu sefer 2021'de üretileceğine inanıyorum diyelim.

Ortakların hepsi deneyimli işadamı… Gerçekten kâr edeceğine inanarak mı yatırıyorlar parayı? Yoksa “Başka yerden çıkartırım nasıl olsa” hesabı mı?

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Türkiye'de satılan her 100 otomobilden yaklaşık 35'i Türkiye'de üretiliyor. Gerisi ithal ediliyor. Türkiye'de üretilen araçların tamamını tek bir fabrika satsa ihracat yapamadıktan sonra yine çıkmaz o para…

Sistemde mantık hatası var! Hâlihazırda devlet üretim bile yapmadan üreticinin kazandığı paradan fazlasını vergi olarak kasasına koyuyor.

Yurtdışına pazarlanırsa, o fiyata adamlar Mercedes alırlar. Türk malı araba ile mi uğraşacaklar? Muhtemelen yerli otomobilin yurtdışı fiyatı, Türkiye'de satılan fiyatının yarısı olacak!

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Örnekleri ortada… Rusya, Çin ve Hindistan da otomobil üretmeyi denedi. Devlet sübvanse etti. Dünya pazarlarında hiçbir başarı sağlayamadılar.

Çin ve Hindistan 1.5 milyar kişilik nüfuslarına dayanarak iç pazarlarına kapandılar. Bizim o kadar büyük bir nüfusumuz da, onlardan daha iyi ve daha ucuza üretecek halimiz de yok!

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Geçen yıl Japon Toyota'nın sadece Corolla modeli dünya genelinde 1 milyon 181 bin 445 adet satıldı. Toyota dediğin firma araştırma-geliştirmeye yılda 10 milyar dolar harcıyor.

Geçen yıl Türkiye'de yerli yabancı satılan tüm otomobillerin sayısı 486 bin 321 adette kaldı. Honda Otomobil Türkiye'den çıkma kararı aldı.

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Keşke olay otomobili üretince bitse… Türkiye'de otomotiv ihracatı yapan şirketlerin ihracat bölümü yoktur. Ana şirketin emirleri doğrultusunda sadece “uygulama ve sevkiyat” bölümleri vardır. Müşterileri hazırdır.

Sen bir de dünya çapında distribütör, servis ve bayi ağı kuracaksın. Zaten ülkede kısıtlı kaynak var, onu da sokağa atacaksın. Sonrasında “Devlet bizi kurtarsın” diye ağlayıp vergilerimize sulanacaksın… Neyse önce arsa işini hallet de sonra bakarsın!