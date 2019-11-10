138 yıldır beraberiz!

Dışardan biri gelse, bu toplumun yabancısı biri “yeni bir din doğmuş izlenime” kapılır. Türkler, “Atatürk' ü putlaştırıyor…” diye gözlem yazar.

Anıtkabir!

Kabe olmuş.

Diye düşünür.

Öyle değil!

Milyonlar birleşti.

10 Kasım günü Anıtkabir'e koşuyorlar ve Cumhuriyet bayramlarında sokaklara, meydanlara dökülüyorlar. Birbirlerinden habersiz, kendiliğinden, bezgin hislerini atarak, canlanıp şahlanarak “Onuncu Yıl Marşı” söylüyorlar. Atatürk'ün sevdiği Zeybek oynamaya toplu olarak duruyorlar. Bunu Atatürk'ü putlaştırmak için, Anıtkabri de “Kabe” yerine koymak için yapmıyorlar.

Bu dayanışma!

Biz varız!

Azınlık değiliz.

Çoğunluğuz.

Ve ülkemizin sahibiyiz.

Diye ilan ediyorlar.

★★★

Bugün 10 Kasım.

Mustafa Kemal Atatürk pencerelerini hayata kapadığında onu; “Gidiyor, rast gelmez bir daha tarih eşine… Gidiyor, 17 milyon kişi takmış peşine… Haykıran seste o var… Sessiz akan yaşta o var…” diyen şiirlerle uğurlamış olanların torunları bugün Atatürk'ün ruhuyla canlanmak için milyon milyon olup kenetleniyorlar. Ve “138 yıldır seninleyiz” diye sesleniyorlar.

57 yaşındaydı.

Hayata veda etti.

81 yıl geçti.

138 yıl yapıyor.

İnsanlar, kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar, yaşlılar, anneanneler, torunlar, dedeler, oğullar birbirlerine Atatürk'ün sağken çekilmiş filim kareleriyle anlam kazandırdıkları görselleri gönderiyorlar.

Görsellerin altına da:

Benim için özgürlüksün.

Benim kahramanımsın.

Seninle dans etmek isterdim.

Ben bugün özgür davranabiliyorsam, kendi kararlarımı veriyorsam senin sayendedir… Şu anda TBMM kapısından seninle birlikte girmek ve oradaki insanların gözlerine bakmak isterdim… Şu an karşımda olsan sarılır seni öperdim.

Atam gözün arkada kalmasın.

Diyen cümleler yazıyorlar.

★★★

Bunlar putlaştırma değil.

Onun ismi etrafında toplanarak birlikte olmaktan, dayanışma kurmaktan, güçlü görünmekten doğan bir ihtiyaç. “Bizler sinek gibi ezeceğiniz kadar azınlıkta değiliz” diye güç göstermek için milyonlar, 10 Kasım'da, Cumhuriyet Bayramı'nda tek bir vücut olup, “138 yıldır seninleyiz” diye yazıyorlar. Milyonların candan ve yürekten, bilerek ve isteyerek, saat 9'u 5 geçe saygı duruşuna geçmesi öylesine şiddetli bir toplum rüzgarı estirdi ki, dün “Ne var orada sap gibi duruyorsunuz…” diyerek “devrimleri, ilkelerini, eserlerini öldürüp üzerine kireç dökerek bir daha canlanmasın diye gömmek isteyenler” bile bugün Anıtkabir'e gidip saygı defterine “Büyük Atatürk izindeyiz…” yazmak zorunda kalıyorlar.

★★★

138 yıldır birlikteyiz!

Bu ne demek?

Seni anlıyoruz!

Geriye gitmeyeceğiz!

Demek.