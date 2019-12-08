Dilsiz şeytanlık “Liyakat” oldu!

Ucuza gidiyor malımız.

Bilgisayarın kilosunu bize 600, akıllı telefonların kilosunu 2000 dolara satıyorlar. İhraç ürünlerimizin ortalama kilo fiyatı ise ancak 1 dolar 28 cent'e çıkabildi. (Türkiye İhracatçılar Meclisi 2018 verileri)

115 milyar kilo ihracat.

147 milyar dolar gelir.

Bu da kemiksiz değil.

İçinde yabancı katma değer payı var. Şu tabloya bakın.

Yabancı katkı payı:

Gıda yüzde 71.9.

Metal yüzde 70.2

Kimya yüzde 68.8.

Tekstil yüzde 67.8.

Otomotiv yüzde 65.1

Elektrik yüzde 59.5.

Makine yüzde 57.8

İnşaat yüzde 49.6

Tarım yüzde 29.8.

Maden yüzde 32.1.

(Kaynak: OECD)

Bu tablo perişanlık.

Sürekli borca bağımlılık.

Cari açığa mahkumiyet.

★★★08

Dünya bor yataklarının yüzde 73'üne biz sahibiz. Bu kıymetli madende lideriz. Osmanlı döneminde (1800'li yıllarda) Fransızlar işletiyordu. Cumhuriyet döneminde bor millileştirilip (1949'da) devletleştirildi. Bir zamanlar Atatürk düşmanları “Lozan Anlaşması'na gizli madde koymuşlar, bundan ötürü bor mineralini çıkartıp ihraç edemiyoruz” diye laf üretmişti.

Yalan.

Uyduruk bir laftı.

Bugün devlet şirketi ETİ MADEN, boru çıkartıyor, işliyor, yurt içine ve dışına, dünyanın en uzak noktalarına bile, 90 ülkede 216 limana sevkiyat yapabiliyor. Geçen yıl ETİ MADEN, 2.4 milyon ton ham bor ihraç etti, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar döviz kazandırdı.

Bor!

Çıkartılması kolay.

Çevre dostu.

Kaliteli cam, temizlik ürünü, gıda ambalajı, ilaç, metal, seramik, yalıtım, ahşap koruma, enerji, yapı malzemesi… Yüzlerce ürünün üretiminde “can verici” olarak kullanılıyor.

★★★

Bunları “bor minareline yağcılık olsun” diye yazmıyorum. Sözü ETİ MADEN'in yurt dışında örneğin Finlandiya ve Lüksemburg'da kurduğu 2 ana şirket ile onlara bağlı 4 alt şirket hakkında Sayıştay'ın hazırladığı “ETİ MADEN İşletmeleri 2017 Raporu'na getireceğim. Bu rapor içinde 4 genel müdürün her birinin 13 bin 500 Euro aylık maaş aldıkları yazılı. Yaklaşık 87 bin TL'ye geliyor. Asgari ücretin 40 katı.

Kim bu sayın müdürler?

İktidara yakınlıkları nedir?

Hısım, akrabadan mıdırlar?

Becerileri, tecrübeleri, bilgi birikimleri, bitirdikleri üniversiteler, bor ihracatını artırmak için yaptıkları büyük katkı karşılığı mı bu yüksek maaşı hak ediyorlar?

İsimleri nedir?

Adsız mı bu müdürler?

Sayıştay, sayın müdürlerin aldıkları maaşı yazdı fakat isimlerini, kimliklerini niçin yazmadı ya da yazamadı? Sorulara cevap arayan konuşmayı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz (CHP) Meclis kürsüsünde (Halk adına) sordu. SÖZCÜ Muhabiri Deniz Ayhan da ondan öğrenip yazmıştı. Pek çok gazete, TV kanalı, haber sitesi de SÖZCÜ'den haberi alıp “kim bu 5 yıldızlı müdürler” diye sormuştu.

★★★

Günler geçti.

Haftalar bitti.

Aylar aktı.

Yıl geride kaldı.

Aradığınız isimler biziz, şu yeteneklerimiz var, şu beceriyi gösterdiğimiz için bu yüksek maaşları hak ediyoruz, iktidarın adamları değiliz diyen çıkmadı. Enerji Bakanı da ve ETİ MADEN'in yönetimi de “Kayırma-kollama-torpil-hak yeme yok… Biz işi ehline veririz…” saydamlığını gösteremedi. Müdürlerin ismini açıklayamadı. Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, üç gün önce Bütçe görüşmeleri sırasında Meclis'te aynı raporu yeniden dile getirip yeniden “Kim bu 5 yıldızlı sayın müdürler” diye tekrar sordu.

Kılları bile kıpırdamadı.

Dilsiz şeytanlık!

Liyakat oldu!