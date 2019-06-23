Sizi anlıyorum.

Siz yazar olsanız.

Bugün şu durum tespitini yazardınız: Dün asalım diye önüne yağlı urgan attıkları, bebek katili, bölücü, vatan ve millet haini dedikleri Abdullah Öcalan'dan yardım umar durumuna düştüler.

Asalım Apo'yu diyorlardı.

Biri yağlı urgan atıyordu.

Diğeri “getirin” diyordu.

“Getirin idam kararını”

Ben imzalayacağım.

Geçen seçimlerde bu “yağlı urgan atma- idam kararı imzalama” tablosunu oy almak için üretmişlerdi. Bugün Apo'nun “İstanbul aşkını kurtarma yardımına” koşan dost ve kardeş (!) tavrını TV ekranlarından Türkiye'ye ve tüm dünyaya izlettiler.

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Bir doçent akademisyen, adaya hapishaneye PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmeye gönderildi. Öcalan'ın, İstanbul'daki HDP seçmeninden “tarafsız kalma isteğini” yazıya döken mektubu, TV'lerde açıklandı.

Ne demek tarafsız!

3 oy pusulası mı olacak?

İmamoğlu oy pusulası.

Yıldırım oy pusulası.

Öcalan'ın tarafsız pusulası.

Abdullah Öcalan, aslında HDP seçmenine “İmamoğlu'na oy vermeyin. Binali Yıldırım'ın pusulasını mühürleyin” çağrısı yapmış oldu. Aksi olsaydı mektubu TV'de asla yayınlanamazdı. Yayınlamaya kalkan terörist diye hapse girmeden önce linç derecesinde dayak yerdi. Şu tabloya bakın: HDP'nin başkanı Selahattin Demirtaş, PKK terör örgütüne destek verdi, PKK'yı eleştirmiyor diye suçlandı, Edirne Cezaevi'nde hapse kondu. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'dan İstanbul seçimi için acil yardım alındı.

Denize düşen!

Yılana sarılır.

Seçimi kaybeden.

Öcalan'a sarılır!

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Ve dün ikinci Öcalan da sahneye sürüldü. İstanbul'da sandığa gitmeye 24 saat kala, bu kez herkesin hayretle açılan gözleri önünde terörist başı Apo'nun kardeşi Osman Öcalan da TRT'ye çıkartıldı. Ve kardeş Osman, “Ekrem İmamoğlu'nun Kürtler için bir projesi yoktur…” diye konuşturuldu. Yani abi-kardeş Öcalanlardan İstanbul koltuğunu kaptırmamak için “son nefes acil yardımı” alındı.

Bugün tarihi gün.

Bir dönem kapanacak.

İstanbul'dan şiddetli bir “şehir tokadı” ikinci kez birilerinin ensesinde patlayacak.

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Bir sonrası Öcalan ile canlı yayın!

İstanbul seçimleri yine “hırsız var” diyerek siyasi bir söylemle yenilenirse ve üçüncü kez sandığa gidilerse bu kez “İmralı Adası'ndan Öcalan ile canlı yayın” izleyebiliriz. HDP seçmeninin oyunu kapabilmek adına araya doçent sokup temsilcisi aracılığıyla “Apo yardımı” almak yerine tıpkı önceki gün Vahdettin Köşkü'nden Cumhurbaşkanı ile yapılan ve 25 kanalda aynı anda yayınlanan “canlı yayının” benzeri Öcalan ile gerçekleştirilir. Aracılar kalkar doğrudan görüşme olur. Moderatör TRT'den seçilir, nazik, kibar, formata uygun sorular sorarak konuyu açıcı gazeteciler bulunur. Aynı gazeteci ekibi, İmralı'dan Öcalan'ı canlı yayına taşırlar. Araya 4 dakikalık reklamlar da konur, iyi para getirir. Bir sonrası; “Öcalan canlı yayında…”