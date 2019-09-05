İktidarı ne yıkacak?

Ne demişlerdi?

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye tüm sorunları­nı halledecek, ekonomi coşacak, Türkiye kanatlanacak!” vs.

Ne oldu?

Tek kelime ile fiyasko!

Ekonomi küçüldü, işsizlik büyüdü, dar gelirlilerle birlikte orta sınıf da peri­şan oldu!

Maliye Bakanı Damat Berat Bey 2019 yılı için yüzde 2,3 büyüme öngörmüştü. Aslında bu rakam bile çok yetersizdi ve işsizliğin artması demekti…

Bakan, tüm ekonomi paketlerinde olduğu gibi bu öngörüsünde de yanıldı!

TÜİK'in açıkladığı verilere göre 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmemiz, ülkemizde açlık ve işsizli­ğin arttığı anlamına geliyor!

Memura yüzde 4+4 zam yapılırken çarşı-pazarda fiyatlar uçtu. TÜİK enflas­yonu yüzde 15 diye açıklarken gıdada enflasyon yüzde 54'ü buldu!

Elektriğe, doğalgaza ve diğer ürünlere peş peşe yapılan ağır zamlara “insaf­sızlık” sözünden başka ne diyebiliriz?

Bu iktidarı, sanıyorum, yaptığı acımasız zamlar yıkacak!

Av yasağının kalktığı Eylül ayı ile birlikte balıkçılar “Vira bismillah” diyerek denizlere açıldı.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de 8 bin 333 kilometre kıyı şeridi var. Fakat buna rağmen balıkçılıkta geriyiz!

Her geçen yıl avlanan balık azalıyor!

Diğer alanlarda olduğu gibi balıkçılıkta da gerekli atılımları yapamıyoruz!

2011 yılında 514 bin ton balık avcılığımız varken, 2018 yılına geldiğimizde bu rakam 314 bine düştü.

Çevremiz hep deniz ama balık avcılığımız neden her geçen yıl azalıyor, neden gerisin geriye gidiyoruz!

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, balıkçılığımızın durumunu şöyle özetliyor:

“Su ürünleri avcılığımızın son yıllarda önemli ölçüde azaldığı doğrudur. Hayvansal protein sağlamakta önemli yeri olan su ürünlerini soframıza taşıyan balıkçılarımızın av yasaklarına titizlikle uymaları hem kendileri, hem ülke menfaatinedir.

Balık avcılığındaki sorun kıyı avcılığına dayanıyor. Yeterli alt yapı oluşturulmadığı için ‘açık deniz balıkçılığı' yapılamıyor bu nedenle av kıyı sularımızda yoğunlaşıyor.

Oysa balıkçılığımızın geleceği açık denizlerdedir. Devletin açık balık denizciliğini mutlaka desteklemesi gerekiyor.

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Kişi başına balık tüketiminde çok geriyiz.

Ülkemizdeki balık tüketimi, dünya ortalamasının çok altındadır.

Kişi başına Japonya, Norveç gibi ülkelerde 80, İspanya'da 40, Yunanistan'da 23, Avrupa Birliği'nde 25 kilo balık tüketilirken ve dünya ortalaması 19 kilogram iken bu rakam Türkiye'de 8 kilogramı bile bulmuyor.

“Balık” yemeyen insanlar “alık” oluyor!

AKP'de zor günler!

AKP Genel Başkanı'nın öfkeli konuşmaları, partisinde işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun parti kurmalarının kesin gibi olması birçok AKP yönetimini kara kara düşündürüyor.

Anlatıldığına göre; Ali Babacan taraftarları sık sık anket yaptırıyorlarmış. Araştırmalarda Ali Babacan'ın partisinin oy oranı yüzde 18 civarında çıkıyormuş.

Eğer seçimde de gerçekten böyle bir sonuç çıkarsa, AKP'nin sonu gelecek demektir!

Çünkü Babacan'ın partisinin alacağı oyların büyük bir bölümü AKP'den olacaktır!

AKP Genel Başkanı'nın “Bizi sırtımızdan hançerlediler. Hiç kimsenin partimizi parçalamaya hakkı yok!” şeklindeki sözlerinin arkasında bu gerçek yatıyor!

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Parti kurma çalışmalarını hızla sürdüren Ahmet Davutoğlu yaptığı konuşmalarda şu görüşleri savunuyor:

“Politikada ciddi savrulmalar yaşanacak! Siyasi partiler tavanda bölünmüşse önemli bir sıkıntı değildir. Fakat eğer tabanda bir kayma varsa, işte tehlikeli olan budur! Eğer tabanda kitleler kaymaya başlamışsa, insanları neyle tehdit ederseniz edin, o çözülüşü durduramazsınız! Bugün susma vakti değildir!”

TEBESSÜM

Temel'in fareleri!

Öğretmen çocuk Temel'e sorar:

“Baban ne iş yapar?”

Temel cevap verir:

“Annem ne derse, ne iş verirse onu yapar”

Çocuk Temel büyür ve araştırmacılığa merak salar. Sabırla çalışarak iki fareye, acıktıkları zaman burunları ile zile basmayı öğretir. Bir hafta sonra farelerden biri diğerine şöyle der:

“Enayiyi amma alıştırdık yahu! Zile her basışımızda bize peynir veriyor!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sigara, alkollü içecek ve düzensiz beslenme kalbin düşmanlarıdır!