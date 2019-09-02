2019-2020 Adli Yılı bugün başlıyor.

Açılış töreni Ankara'da Cumhurbaşkanı Sarayı'nda yapılacak.

Partiler üstü tarafsız bir Cumhurbaşkanı olsa Saray'daki açılışa söyleyecek bir lâf bulamazdık… Fakat Cumhurbaşkanı tarafsız değil… Aynı zamanda AKP'nin Genel Başkanı, partili bir siyaset adamı…

Bu durumda adlî yıl siyasetin gölgesinde başlamış olmuyor mu?

Politikacıların etkisi altındaki yargı, kamuoyunda güven sağlar mı? Sağlamaz! Bu nedenle bütün büyük barolar isyan ederek adli yıl'ın açılış törenine katılmayacaklarını açıkladılar.

Anayasa Mahkemesi'nin önceki başkanlarından değerli hukukçu Yekta Güngör Özden'in şu sözleri herkesin kulağına küpe olmalıdır:

“Saygı kavramıyla asla bağdaşmayan ezilip bükülmeler, gereksiz el öpmeler, siyasal zevzeklikler, yılışıklık ve yalakalığa yakınlıklar, insanlığı uşaklığa çeviren, ayağa düşüren küçüklükler, toplumsal yaşamın lekeleridir. Saygı, soyluluktan ayrı düşünülemez!”

Bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Türkiye'nin çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçtiği bu ortamda seçime gitmeyi doğru bulmuyoruz” şeklindeki sözlerini eleştirmiştim.

“Çoban Ateşi” adlı siyasal hareketin öncüsü olan eski devlet ve sağlık bakanlarından Rifat Serdaroğlu da eleştiri oklarını “17 yıldır ülkeyi yönetenler bu hale getirdiler ama bu halden bakalım çıkaracaklar mı, çıkarmayacaklar mı?” diyen Kılıçdaroğlu'na yöneltmişti.

CHP'den ses-soluk çıkmazken, Kılıçdaroğlu'nun savunmasını Orhan Uğuroğlu yaptı.

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Az sayıdaki saygın gazetelerden biri olan Yeniçağ'da köşe yazarlığı yapan Orhan Uğuroğlu ile eski yıllarda Genel Yayın Yönetmeni olduğum Günaydın Gazetesi'nde uzun süre beraber çalışmıştık.

Orhan Uğuroğlu bizi eleştiren yazısında neden erken seçim olmaması gerektiğini uzun uzun anlattıktan sonra:

“Sevgili, Rifat Serdaroğlu ve Sayın Rahmi Turan ustam, meslektaşım, siyasetçiler, şimdi anladınız mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden erken seçim istemediğini?” diye soruyor.

Ben şahsen anlamadım. Fakat “Biz nasıl eleştiri yapıyorsak, herkesin de bizi eleştirmeye hakkı vardır” diye düşünmeyi prensip edindiğim için Orhan Uğuroğlu'nun eleştirisini doğal karşıladım.

Rifat Serdaroğlu cevap vermek lüzumunu hissetmiş olacak ki, Uğuroğlu'na uzun bir cevabî mektup yazdı. Yerim yetmediği için biraz kısalttım. Okuyalım:

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Sayın Orhan Uğuroğlu

Erdoğan tabii ki erken seçim istemez. Mümkün olsa hiç seçim istemez!

Muhalefet partileri erken seçim istemediğine göre, o niçin istesin ki?

– 17 Mayıs 2019'da Kılıçdaroğlu; “Erken seçim niye olsun ki? İstemiyorum erken seçimi!”

– 26 Haziran 2019'da Kılıçdaroğlu; “Bir erken seçim talebimiz yok. Ülkenin gerçekten çok ciddi sorunları var. Dış politikada da var. Erken seçim istemiyoruz!”

– 25 Haziran 2019'da Meral Akşener; “İstanbul seçim sonuçları, bizim için bir erken seçim gerekçesi değildir. Erken seçim istemiyoruz. Bunu 31 Mart akşamı da söyledik!”

Muhalefet liderlerinin bu sözlerinin iki gerekçesi olabilir;

1) Ya, hem kendilerine, hem partilerine güvenmiyorlar ve Türkiye'yi tekrar düze çıkaracak hazırlıkları yok!

2) Ya, Türk devletinin ve Türk milletinin daha çok sıkıntı çekmesini, sorunların içinden çıkılmaz hale gelmesini bekliyorlar!

Erken seçim istemeyen muhalefet partilerine göre, Türkiye'de her şey doğru düzgün gidiyor, demektir.

Hem AKP'yi iktidardan indirmenin demokratik yolu olan erken seçimi istemeyeceksiniz, hem de ‘ülke yanıyor, bittik, battık' diye bağıracaksınız.

O zaman sormazlar mı? Dediklerinizden hangisi doğru? Ve siz niçin varsınız?

AKP, CHP ve İYİ Parti Genel Başkanları'nı çok iyi tanıyan bir dostunuz olarak söylüyorum ki; ‘Bu ekip, Türkiye'mizin geldiği bu feci durumdan birlikte sorumludur.'

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‘Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar' deyişinde olduğu gibi iktidar yerinden memnun, muhalefet de muhalefette bulunmaktan memnun, birlikte Türkiye'nin geleceği ile oynuyorlar…

Siz, muhalefet parti genel başkanlarının herhangi birinden, “Ben tek başıma iktidar olacağım”, “Ben, AKP tahribatını yok edecek bilgi ve kadroya sahibim” dediğini duydunuz mu?

Siyaset bir iddia işidir. İddianız kadar yaşama hakkınız vardır! İddiası olmayan kişinin siyasette yeri yoktur. Bunlar herhangi bir dernekte çalışabilir!

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Türk Devletini ve Türk Milletini seven ve kendisini bu değerlere ait sayan bir siyasetçi için, sadece AKP'nin Suriye politikasını sonlandırmak bile bir erken seçim gerekçesidir.”

(Rifat Serdaroğlu)

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