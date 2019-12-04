AKP’deki derin güç

Bizim medyanın gündeminde Kars kazı yemeği var!

Keza:

Erdoğan sürpriz bir kararla 15 termik santrale filtre takılmasını erteleyen yasayı veto edip imzalamadı. Sosyal medyada hemen “geyik muhabbeti” başladı:

– “AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayladığı termik santral yasası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edildi.”

Bu gibi yığınla espri yapıldı. Olabilir. Renktir. Gençler eğlensin!

Ama… Bu konu sadece mizahla geçiştirilebilir mi?

Sahi ne oldu?

– Yasa konusunda Erdoğan bilgilendirilmedi mi?

– Yasa konusunda Erdoğan yeteri kadar bilgilendirilmedi mi?

Bu mesele öyle yüzeysel, hemen geçiştirilecek bir konu değil. Raporlarla kesinleşen milyonlarca insanımızın hayatını etkileyen, ölümlere sebep olan böylesine acil bir konuda Erdoğan kandırıldı mı?

Şunun üzerinde durmak şart: AKP'de neler oluyor?

Konu, enerji konusu.

Konu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı ilgilendiriyor.

Bakanı kim; Fatih Dönmez.

Fatih Dönmez kim; Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde üç yıl müsteşarlığını yapan bürokrat.

Türkiye'de enerji deyince akla hâlâ ilk gelen isim Berat Albayrak, veto konusunda ne düşünüyor?

Veto meselesi AKP'de, ABD danışmanlık şirketi McKinsey krizini hatırlatmıyor mu? Anımsayınız, McKinsey'in gelişini Erdoğan son anda engellemişti!

Şu gerçek:

Örneğin… AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Erdoğan ile görüştüklerini ve Erdoğan'ın filtre takılması konusunda kendisine hak verdiklerini kamuoyuna açıkladı.

Ayrıca… AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş 18 Temmuz'da Meclis'te yaptığı konuşmada kesinlikle termik santrale filtre takılacağını belirtti.

Israrla üzerinde duracağımız soru şu:

Sonra ne oldu?

ERDOĞAN'DAN ÇEKİNMİYOR

Termik santral filtresi, AKP'nin ikiye bölündüğünü gösteriyor.

Mahir Ünal'dan Mehmet Muş'a kadar filtre takılması konusunda Erdoğan'dan söz aldıklarını açıklayan AKP'nin önde gelen isimlerine rağmen, ne oldu da üç yıllık uzatma yasalaştı?

AKP'de hangi güç bunu sağladı?

Evet, asıl üzerinde durulması gereken mesele bu!

Kim bu bakanlar?

Kim bu bürokratlar?

Kim bu partililer?

Erdoğan kendisini kandıranlardan hesap soracak mı?

Bölge halkının isyanına rağmen yasaya “evet” diyen milletvekilleri kimden çekindi? Çünkü ertelemeye “evet” diyen bölge milletvekilleri veto kararı çıkınca Erdoğan'a teşekkür etti.

Şunun üzerinde durulmalıdır:

– AKP içinde milletvekillerinin Erdoğan kadar çekindikleri isim/isimler kim?

Bu veto AKP'de derinde olan güç çatışmasını ortaya çıkarmıyor mu?

Öyle ki… AKP'deki bu güç medyada da etkin ki; CNNTürk gibi yerlerde termik santrallere filtre takılmasının üç yıl ertelemesini övgüyle bahsettiriyor!

Şunu da eklemek lazım:

Erdoğan'ın dış politikaya yoğun mesai harcaması AKP'de “kuvvetler ayrılığında” kimi öne çıkarıyor?

Bu güç, bunları yaparken Erdoğan'dan da hiç çekinmiyor.

Mesele sosyal medyada geyik muhabbetiyle geçiştirilecek gibi değil…

ŞU ORTAYA ÇIKTI

15 termik santralın sahibi kim?

Türkiye'deki enerji lobisi kimlerden oluşuyor?

Bu lobi gücünü kimden alıyor? Düne kadar akla ilk Erdoğan geliyordu; ama bu veto gösterdi ki lobinin güvendiği etkili kişi Erdoğan değil. Peki kim?

O isim ki, sonuçta görüldüğü gibi genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri dahil milletvekillerinin istememesine rağmen AKP grubunu etkileyip yasayı Meclis'ten geçirtebiliyor…

Biri/ birileri Erdoğan'ın yetkisini aşacak kadar kendine güç atfediyor. Bu güç kim?

Bu güç -dünden bugüne- enerji şirketleriyle hayli yakın olan bir konumda mı?

Heyhat! Bunun üzerinde durmamız gerekirken, her konuda geyik muhabbeti yapma kolaycılığından kurtulamıyoruz.

Oysa.

Bu veto derinde AKP'yi çatırdatıyor.

AKP gemisi su alıyor.

Yani…

Veto kararı, Erdoğan'a rağmen AKP içindeki bir başka gücün neler yaptığını ve yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Son olarak şunu eklemeliyim.

AKP içindeki bu “illegal gücün” yasaya “evet” diyen MHP üzerindeki etkisi ne?

Gündem: Kars kazı yemeği değil, bu veto kararının AKP'ye nasıl yansıyacağıdır?