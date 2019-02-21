Abdülhamid’in gelini anlatıyor

Padişah Abdülhamid'in gelini… Hanedan'ın reisi ve sarayda dünyaya gelen son şehzade Osman Ertuğrul'un eşi prenses Zeynep Osman, Yılmaz Özdil'e konuştu.

Osmanlı ve Cumhuriyet'e dair, Türk ve dünya basınında ilk kez.

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“İsmet İnönü, Abdülhamid'in kızı Şadiye Sultan'ı vatandaşlık verme vaadiyle kandırdı, Abdülhamid'in kızına teslim ettiği mücevherlerini çaldı, götürüp kendi eşine taktı” iddiası hakkında ne diyor?

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Bu iddiayı dile getirenler, Hanedan'ın reisi Osman Ertuğrul'u ve çok yakın olduğu halası Şadiye Sultan'ı tanıyor muydu?

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Bu iddiayı dile getirenler, Osman Ertuğrul ve Şadiye Sultan'la hayatları boyunca bir kez olsun görüşmüşler miydi?

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Bu tür iddiaları dile getirenlerin, saray adabıyla, saray eğitimiyle yetişmiş hanedan mensuplarıyla en ufak bir teması var mıydı?

Osmanlı'yı temsil edebilirler mi?

Osmanlı adına konuşabilirler mi?

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Babası Afgan prensi, eşi Osmanlı Hanedanı'nın reisi olan prenses Zeynep Osman… İsmet Paşa ve Mevhibe İnönü hakkında ne diyor?

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Kendisini “sultan” ilan edenler, “Abdülhamid'in torunuyum” diyenler, “dedemin tapulu mallarını istiyorum” diyenler hakkında ne diyor?

Dedesi padişah Abdülhamid yaşarken Yıldız Sarayı'nda doğan, Osmanoğullarının 34'üncü erkek üyesi olarak dünyaya gözlerini açan, saltanat devam etseydi Dördüncü Osman veya Birinci Ertuğrul adıyla padişah tahtına oturacak olan, son şehzade, Hanedan'ın reisi Osman Ertuğrul… Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne diyordu?

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Saltanat devam etseydi Fatih Sultan Mehmet'in Kanuni Sultan Süleyman'ın tahtında oturacak olan Osman Ertuğrul, Türkiye Cumhuriyeti hakkında ne düşünüyordu?

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Türk gençliğine ne tavsiye ediyordu?

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Osman Ertuğrul'un kendi sesiyle teybe kaydettiği, kendi el yazısıyla not aldığı, eşine emanet ettiği hatıralarında neler yazıyor?

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Osman Ertuğrul ve eşi Zeynep Osman'la 2004 yılında New York'ta Waldorf Astoria otelinde biraraya gelen Tayyip Erdoğan, neler dedi?

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Osman Ertuğrul'un vefatı, Hanedan açısından neden “milat” oldu?

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Osman Ertuğrul, dedesi Abdülhamid'in de yattığı, büyük dedesi II. Mahmud'un türbesinin haziresinde toprağa verilirken… Prenses Zeynep Osman o güne kadar hiç görmediği kimleri gördü?

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“Padişah Abdülhamid'in gelini olmakla iftihar ediyorum, Hanedan'ın reisi Osman Ertuğrul'un eşi olmakla iftihar ediyorum” diyen Zeynep Osman… Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne diyor?

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Zeynep Osman'ın WhatsApp profilinde kimin fotoğrafı var?

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Zeynep Osman'a göre Türkiye'nin en önemli sorunu ne?

“Osman Ertuğrul'u düşündükçe üzülüyorum, içimi dökmek istedim” diyen Zeynep Osman, konuşmak için neden Yılmaz Özdil'i tercih etti?

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Yarın…