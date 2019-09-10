Yenikapı’daki israf sergisi

İstanbul büyükşehir belediyesindeki makam otomobillerinden oluşan israf sergisi, sadece uygar insanların sorunudur.

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Dinci, yandaş, liboş gibi ar damarı çatlamış tipler için, tüyü bitmemiş yetim hakkı yemek ayıp değildir.

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Türkiye'de yaşayan herhangi bir Alman'a, Yenikapı'daki otomobillerin fotoğrafını göster, bizim yerimize yerin dibine girer, Japon turiste göster, bizim adımıza yüzü kızarır…

Ama sayın ahalimize gösteriyorsun, “şov” diyor.

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“Çalıyor ama çalışıyor” diyen bir topluma, “soyuyorsa beni soyuyor” diyen gönüllü cehalete, siyasi ahlaksızlık kavramını anlatamazsınız.

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Türkiye'de örnek davranışlar sergileyen bir insanın örnek alındığını, takdir edildiğini asla göremezsiniz.

Doğru, sorgulanır.

Yanlış, onore edilir.

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– Futbolcu Emre Belözoğlu mesela, otomobiliyle hız yaparken yayaya çarptı, yaya öldü, kaza nasıl oldu diye sordular, “sabah namazına yetişmeye çalışıyordum” dedi, karakoldan çıkarken “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yaptılar.

– Dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan Jet Fadıl, havalimanının VIP kapısından Türkiye'ye giriş yaptı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışladılar, tutuklandı, bi süre yattı, hapisten çıkarken “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışladılar.

– Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'yı sokağa saldılar, yoluna güller döküldü, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye bağırıldı, bilahare, yanlış hesap yaptıkları, erken saldıkları ortaya çıktı, gene içeri tıktılar, biraz daha yattı, gene saldılar, yoluna karanfiller döküldü, “Türkiye seninle gurur

duyuyor” diye bağırıldı.

– Hrant Dink'in katili Ogün Samast duruşmalara girerken “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı, cinayet haftasında oynanan futbol maçlarına Ogün Samast gibi beyaz bere takarak gelen taraftarlar “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yaptı.

– İnsanları domuz bağıyla öldürüp, mezar evlerine gömen Hizbullahçıları serbest bıraktılar, hapishane kapısında karşılayanlar “Türkiye sizinle gurur duyuyor” sloganlarıyla halay çekti.

– Pkk'nın evsahibi Barzani, Akp kongresinde onur konuğu yapıldı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye ayakta tempo tutuldu.

– Kurtlar Vadisi'ndeki Polat Alemdar üniversitede konferans verdi, salon inim inim inledi, “Türkiye seninle gurur duyuyor!”

– Hakan Şükür henüz Akp'liyken, henüz yurtdışına kaçmamışken, ben aslında Türk değilim dedi, yandaş medyada “Türkiye seninle gurur duyuyor” manşetleri atıldı.

– 78 yaşındaki gazeteci Hüseyin Üzmez, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı, bi ara serbest bırakıldı, televizyon televizyon dolaşıp “hovardayım, benim hayatıma giren kadınlar benimle beraber olmasalardı fahişe olurlardı” dedi, Hüseyin Üzmez müslüman olduğu için kendisine iftira atılıyor dediler, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye makaleler yazıldı.

– Gezi protestosuna katılan gençler hakkında “yaptığınız eylemi si.eyim, vatan hainleri, meydanı Ermenilere bıraktınız, Allah belanızı versin çapulcular” diye tweetler atan güreşçiye “Türkiye seninle gurur duyuyor” adıyla facebook sayfası açıldı.

– Gezi protestoları sırasında katil polis Ethem Sarısülük'ün suratına ateş etti, öldürdü, ertesi gün Ethem'in vurulduğu yere “değerli Türk polisi, Ankara sizinle gurur duyuyor” yazılı pankart asıldı.

– Keriz Feneri'nin sanığı Zahid Akman serbest bırakıldı, kapıda karşılayanlar “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışladı.

– 17/25 Aralık'ta oğlu tutuklanan ekonomi bakanı, oğlu tutuklanan içişleri bakanı, oğlu gözaltına alınan toki bakanı ve bakara makaracı devlet bakanı, sanki UEFA kupasını kazanmışlar gibi otobüsün üstüne çıkıp, elele poz verdiler, rabia işareti yaptılar, ahaliyi selamladılar, sayın ahalimiz “Türkiye sizinle gurur duyuyor” diye alkışladı.

– Kendi ellerimizle beslediğimiz köktendinci teröristler, Reyhanlı'yı havaya uçurdu, 52 insanımız hayatını kaybetti, asrın liderimiz Reyhanlı'ya taziyeye gideceğine, ABD'ye gitti, anca 15 gün sonra lütfedip Reyhanlı'ya geldi, otobüslerle şakşakçı taşıdılar, “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yaptırdılar.

– Soma'da 301 madencimizi diri diri gömdüler, Ermenek'te 18 madencimizi diri diri boğdular, Ermenek'e giden enerji bakanı Taner Yıldız'a “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yaptılar.

– Ensar Vakfı'nda erkek çocuklarına üç sene boyunca tecavüz edildi, aile bakanı Sema Ramazanoğlu “Ensar Vakfı'yla gurur duyuyoruz” dedi, bunu söyleyen kadın aile bakanı, o hafta Akp grup toplantısında ayakta alkışlandı, “Türkiye seninle gurur duyuyor” sloganları atıldı.

– Kendisini padişah olarak gören Tayyip Erdoğan'ın altı ayda hurdasını çıkarırım, paçalarından yolsuzluk akan Akp hükümetine zıkkımın kökünü göstereceğim diyen Süleyman Soylu, Akp'ye geçti, Akp bakanı oldu, Akp etkinliklerinde “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye alkışlanıyor.

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Bunlarla gurur duyan bir Türkiye'nin, Yenikapı'daki israf sergisinden utanması, ibret alması mümkün müdür?

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Türkiye'de sadece namuslu insanların namusuyla para kazanması, suçtur.

Alın terinle çalış, ev al, otomobil al, arkandan dedikodunu yaparlar.

Yolsuzlukla servet yap, kaynağını merak eden olmaz.

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İddia ediyorum…

O sergi üç gün daha orada açıkta kalsaydı, aküleri bile çalarlardı!