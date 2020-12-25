AB Komisyonu’ndan Türkiye’ye uyarı

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’nin yayımladığı ‘Türkiye’de insan hakları ve hukukun üstünlüğü durumu’ başlıklı yazıda, Ankara’ya temel insan hakları ve yargı hususunda belirli tavsiyeler eşliğinde ciddi kaygıların yıllık raporlarda iletildiği hatırlatıldı.

Euronews’ta yer alan habere göre, Avrupa Birliği Komisyonu Dış Politika Sözcüsü Nabila Massrali, söz konusu yazıda ‘Almanya’da yaşamını sürdüren gazeteci Can Dündar’ın temel ifade özgürlüğünü kullandığı için cezalandırılmasının, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutuklulu olmasının Türkiye’ye yapılan tavsiyelerin tam da tersi istikamette gelişmeler olduğu’ dile getirdi.

Massrali, AB’ye aday ve Avrupa Konseyi’nin eski bir üyesi olan Türkiye’nin ‘acil olarak AB-Türkiye ilişkilerinin köşe taşı olan temel haklara saygı yönünde somut ve sürdürülebilir ilerleme göstermesi gerektiğini’ kaydetti.

İlginizi Çekebilir Erdoğan'dan AİHM'e 'Demirtaş' tepkisi

İlginizi Çekebilir AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı