AB zirvesinde kritik Türkiye mesajları: Yalnızca iki seçenek var

AB ülkeleri liderleri bugün Brüksel'de yoğun bir gündemi değerlendirmek üzere bir araya geliyor. İki gün gerçekleşecek zirvede Belarus'taki siyasi kriz, Doğu Akdeniz gerilimi ve Dağlık Karabağ'da yaşananlar masaya yatırılacak.

Zirvede ilk gün toplantılarının başlamasından önce Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, basın mensuplarına Türkiye’yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

MICHEL: DAHA FAZLA İSTİKRAR



AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Doğu Akdeniz’de daha fazla istikrar istediğini söyledi.

Michel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Daha fazla istikrar istiyoruz. Daha fazla öngörülebilirlik istiyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs’ın egemenlik haklarını savunmak ve korumak için tamamen dayanışma içindeyiz” dedi.

‘YAPICI İLİŞKİ AB’NİN YARARINA’



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışma yaratan arama çalışmalarının önemli bir konu olarak ele alınacağını ifade etti.

Merkel, “Gerilimi azaltmak için barışçıl bir yol bulma konusunda kararlıyız. Türkiye’yle ilişkilerimiz doğal olarak son derece karmaşık ancak tüm bu zorluğa rağmen yapıcı ilişkiler kurmak AB’nin çıkarına” diye konuştu.

‘YA GERİLİM YÜKSELECEK…’



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, Türkiye ile yaşanan gerilimde Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma vurgusu yapacaklarını, ancak AB’nin Ankara ile olan gerilimin yatışmasını ve yapıcı bir ilişki kurulmasını istediğini söyledi.

Türkiye ile ilişkilerinde AB için iki seçenek olduğunu belirten Von der Leyen, “Ya gerilim yükselecek, ki bunu istemiyoruz, ya da yatışacak ve yapıcı bir ilişkiye doğru ilerleyeceğiz. İstediğimiz bu” ifadelerini kullandı.