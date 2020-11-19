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ABD Covid-19’da kritik eşiği geçti: Ölüm sayısını durduramıyorlar

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de hastalığa bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 250.000'i geçti. Bu durum akıllara seçimleri kaybetmeyen Trump'ın görevi devretmek için süreci tıkamasını getirdi. Seçimleri kazanan Biden, "Trump kaybettiğini kabul etmeyip devir teslim sürecini başlatmazsa daha çok insan ölecek" demişti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:22, 19/11/2020
Haberler Dünya
ABD Covid-19’da kritik eşiği geçti: Ölüm sayısını durduramıyorlar

Dünya üzerinde en çok corona virüsü vakasının ve Covid-19’a bağlı ölümlerin en çok olduğu ülke haline gelen ABD’de kritik bir eşikten geçildi… Johns Hopkins Üniversitesi’nin güncel verilerine göre ABD’de salgının başladığı günden beri 250.180 insan yaşamını yitirdi.

Çarşamba günü elde edilen güncel verilerle birlikte bu acı eşiği geçen ABD’de ölüm sayısının durdurulamaması, ABD Başkanı Trump’ın devir-teslim sürecini başlatmamasını akıllara getirdi. Seçimleri kazanan Demokratlar’ın adayı Joe Biden geçen hafta içinde, “Eğer Trump görevi bırakmazsa daha çok insan ölür” demiş ve salgını önleyecek önlemleri yapamadıklarını dile getirmişti.

Salgının başladığı günden beri 11 milyondan fazla insanın corona virüsü olduğu ABD’de son 2 haftadır her gün 100.000’den fazla Covid-19 oluyor.

ÖNLEMLER SIKILAŞTIRILIYOR

ABD genelinde yerel yönetimler bazı önlemler ve yasaklar getirmeye başladı… California, Washington, Minnesota ve Maryland gibi sağlık sisteminin ağır baskı altında olduğu bölgelerde kontroller sıkılaştırılırken Oregon ve New Mexico’da da sosyal mesafe kuralları getirildi. Kuzey Dakota’da da maske zorunlu hale getirildi.

Kentucky’de de toplanma ve bir araya gelme konusunda bazı yasaklar getirildi. California’da da ekonominin tekrar açılmasının askıya alındığı belirtildi.

ABD Çarşamba Corona Dünya Ölüm Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:20,
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