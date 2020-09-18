ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Teslim olan adamın üzerine köpeği saldılar

ABD'de polisin siyahilere yönelik uyguladığı şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Ülkeyi corona virüsü salgınına rağmen ayağa kaldıran George Floyd'un ölümü ne ilk ne de son oldu.

Polis şiddeti son olarak yüzünü, ABD’nin Utah eyaletinin başkenti Salt Lake City’de gösterdi. 25 Mayıs’ta hayatını kaybeden Floyd’dan 1 ay önce 24 Nisan’da gerçekleşen olayda Jeffrey Ryans saldırı suçlamasıyla gözaltına alınmak istendi.

Polis kamerası görüntülerine göre, ekipten biri arka bahçede Ryans’la konuşurken diğer polisler ise evin etrafından dolaşarak adamın yanına geldi.

Polislerden Nickolas Pearce, K9 köpeğini tutarak Ryans’a bağırırken, “Yere yat yoksa ısırılacaksın” ifadelerini kullandı. Ryans korkuyla dizlerinin üzerine çökerek teslim olurken, bu Pearce’ı durdurmaya yetmedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Köpeği Ryans’ın üzerine salan Pearce, komut vererek adamı bacağından ısırmasını sağladı. Ryans acıyla çığlık atarken “Neden bunu yapıyorsun?” sözleriyle görüntü sonlandı.

Ryans olayın ardından gördüğü muamele nedeniyle dava açarken, Pearce ve köpeği görevden uzaklaştırıldı. Pearce’ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

'NEFES ALAMIYORUM' SLOGANI ABD'de mayıs ayı sonunda Derek Chauvin, Tou Thao, Thomas Lane ve J. Alexander Kueng isimli polisler, siyahi George Floyd'u gözaltına aldıkları sırada orantısız güç kullanmıştı. Sosyal medyada da yer alan görüntülerde Chauvin, Floyd'un boğazına diziyle baskı uygulayarak ölümüne yol açmıştı. İnfial yaratan görüntüler ve Floyd'un 'Nefes alamıyorum' sözleri, ABD'de ülkenin büyük bölümüne yayılan ırkçılık karşıtı gösterilerin sloganı haline gelmişti.